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逾1歲卻不到3公斤…陸嫩嬰被遺棄在屋內「餓到營養不良」 父：沒能力養

香港01／ 撰文／許祺安
山東嬰兒1歲多不到3kg，被遺棄在出租屋。圖／截自影片
山東嬰兒1歲多不到3kg，被遺棄在出租屋。圖／截自影片

8月31日，有網友稱山東膠州一嬰兒被遺棄在出租屋內，引發網絡關注。陸媒聯繫到嬰兒的父親，他表示嬰兒平常是母親在養，「我沒有能力養她」。

據《新京報我們》報導，當地一名愛心人士表示，孩子年齡在1歲左右，大概也只有四五斤（2公斤到2.5公斤），營養不良，發育不太好，孩子目前沒有生命危險。

據國際衛生組織(WHO)的統計數據，新生兒男寶寶的平均體重為3300g，新生兒女寶寶則為3200g。據了解，該名被遺棄的嬰兒是女性，但體重不足2500g。

陸媒聯繫到嬰兒父親，他表示，自己在外務工，孩子平常是由母親照顧，「她不太管孩子，我也今天才知道這麼嚴重。我現在不知道怎麼打算，我沒有能力養他」，嬰兒父親稱，「我現在短時間希望他能活下去，長時間希望他能夠好好的」，目前嬰兒父親已經趕赴醫院看望。

9月1日，膠州市雲溪派出所警方稱，「孩子父母並不存在遺棄行為，我們出警的時候母親也在場，只不過年紀比較小，照顧不周，而且母親自己的精神狀態也不太好。警方指出，目前已組織社會上的力量，協同當地政府積極安置安頓孩子。」

當地愛心人士稱，孩子目前沒有立即的生命危險，只是由於長期飢餓營養不良，發育不太好，目前也在聯繫相關的慈善單位和組織提供幫助。

網友點評：「一歲多只有四五斤？這是虐待了吧！」、「我養的貓不到五個月大都四斤多了，哎」、「那爸爸都說不知道孩子情況，你能指望他多好，平時影像電話都不打吧，還不如福利院」、「沒有經濟能力就不要要小孩，真的一歲多才這麼點斤」。

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文章授權轉載自《香港01》

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