不肖子沉迷玩手機！反鎖家門、房門將父關門外 1句激怒開鎖師傅「下場慘」

不生性的兒子為了玩手機，竟然要反鎖家門？大陸有男童因沉迷玩手機，竟然反鎖家門和房門，父親無奈只好尋求開鎖師傅幫忙。開鎖師傅打開單位大門後，原本不想再打開睡房門，以便讓家長和孩子自己解決家事，但竟遭男童喝罵，「你這個老六（意指不擇手段或使用陰險方式的人），別敲我家門」。師傅看不過男童的無禮態度，於是打開房門，又將皮帶和掃把扔進房中，為該父親教育兒子「助攻」。

男童父親拿皮帶站房門外

大陸微博報導，河南洛陽有男童因沉迷玩手機而反鎖家門，父親被迫尋求開鎖師傅幫忙，而師傅開了單位大門後便離開。從微博影片可見，當時男童父親拿著皮帶站於房門外，對房內的兒子大喊，「開不開？開鎖師傅我又叫回來了」，又揚言「這頓打你真逃不了」。

男童喝罵開鎖師傅：別敲我家門

當開鎖師傅站在門外，準備拿工具開門時，房內男童突然口出狂言，稱「你這個老六，別敲我家門」，師傅看不過男童禮貌，擾攘一輪終於成功開了房門，男童父親隨即衝入房內，開鎖師傅則將皮帶，以及掃把扔進房中，再順手關上房門，為該父親教育兒子「助攻」。

暑假沉迷玩手機玩上癮

負責開鎖的張師傅稱，正值放暑假期間，所以男童在家玩手機玩上癮，之前亦曾將父親反鎖家門外，不料近日事件重演，父親無奈之下只好請他再來幫忙。張師傅表示，本來替對方打開家門後，不想再給對方打開睡房門，打算讓父子自行解決家事，同時讓孩子冷靜，卻因為看到男童態度無禮，所以決定開門讓該父親進去，並對男孩進行教育。

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文章授權轉載自《香港01》