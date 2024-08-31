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港鐵當自己家？女童穿裙躺下露底褲 母未制止遭公審：不會教不要生

香港01／ 撰文／桃樂斯
有乘客分享「港鐵奇觀」，指目睹有女童因「翹高」右腳繼而露出內褲，同行家長卻沒有理會。圖為香港市民於港鐵站內出行，僅示意。（中通社）
有乘客分享「港鐵奇觀」，指目睹有女童因「翹高」右腳繼而露出內褲，同行家長卻沒有理會。圖為香港市民於港鐵站內出行，僅示意。（中通社）

港鐵當成自己家？有女乘客日前搭乘港鐵，目睹疑似母親帶同女兒乘車，兩人坐在樓主對面座位，不過女童卻當眾躺下，1人霸佔2個座位，她更將右腳「翹高」，再將左腳放上右腳，休閒模樣恍如置身家中。樓主指，由於女童坐姿使其露出內褲，曾引來旁人「翻白眼」，但同行女子未有理會，故質疑「這可是公眾場所」，無奈形容她們「把港鐵當自家床了」。網友均批評女子沒有好好管教小童，「這樣做非常不文明」、「唔識教不好生，一啲禮儀儀態都無」。

乘客分享「港鐵奇觀」

「港鐵奇觀」，該女乘客在小紅書上傳照片，顯示她當時正搭乘港鐵，其對面座位坐有疑似1對母女。該成年女子稍微側身靠近玻璃，凝視手中電話；女童則躺在座位上，1人霸佔2個座位，再脫下鞋子將右腳「翹高」，然後左腳疊上右腳，休閒舒適模樣恍如置身家中。

樓主對首次見到如此畫面表示驚訝，同時質疑「這可是公眾場所」，加上女童坐姿令其露出內褲，但女子卻無視周遭旁人對她們「翻白眼」，完全不覺得自身行為有問題，故質疑對方把港鐵「當自家床了」，繼而貼圖公審。

有乘客分享「港鐵奇觀」，指目睹有女童因「翹高」右腳繼而露出內褲，同行家長卻沒有理會。圖／截自小紅書（香港01）
有乘客分享「港鐵奇觀」，指目睹有女童因「翹高」右腳繼而露出內褲，同行家長卻沒有理會。圖／截自小紅書（香港01）

網友熱議兩人身份

帖文引來兩地網友猜測二人身份，有人認為是大陸人，「看穿衣打扮外形不像是香港人」、「香港人一般很少揹這種皮的單肩包，還穿大紅色長裙」、「香港確實比較少人穿拖鞋，就算穿拖鞋也要穿雙襪子出門」、「香港幼兒園從小就教小朋友坐姿，女孩要雙腳併攏，裙子要遮住大腿，被老師灌輸要保護隱私」；但有人則覺得像是港人，「這穿著不像來旅遊」、「阿姨揹這個扁扁的小包，而且那麼隨意放鬆的姿態，不是遊客人生地不熟的狀態」。

惟更多人覺得「沒必要去討論地域」，認為圖中行為純屬個人素質問題，「哪個地方都一樣，什麼人都有」、「我們譴責的是行為，不論她們是香港還是大陸人，這樣做都非常不文明」、「這種人走到哪都會讓人歧視」。有網友就批評女子未有好好教育同行小童，「不會教不要生，一點禮儀儀態也沒有」、「我女兒在家這麼做，會被我罰整個暑假不能穿裙子」、「如果是我兒子這麼坐，我已經把他拽下車」、「看過腿呈M字形坐在對面，父母完全不教，噁心」。

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文章授權轉載自《香港01》

港鐵 父母 香港

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