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外國遊客穿旭日旗遊平遙古城 懶理中國遊客提醒引網友熱議
8月29日，有網友發布影片稱，在山西平遙古城裡，有一名外國遊客身穿著印有日本旭日旗圖案的T-shirt在古城中遊玩。
有數名中國遊客看到後都上前提醒他，其中一位年輕男中國遊客更是說道，「You can wear any T-shirt，not this」，但該名外國遊客只重複「Japan」，他旁邊同行友人更是一臉茫然，該名外國遊客見溝通無效，便不再理會前來提醒的中國人，引發熱議。許多網友揚言要舉報該名外國遊客。
有網友批評，因為旭日旗不是普通的日本旗幟，而是日本軍國主義的象徵。 另外該名遊客身上的旭日旗還有寫上「萬朵の桜」，也是二戰當中日軍常用的軍國主義意境符號，意思是歌頌日寇軍人「為國戰死」的意境就像萬朵櫻花飄落。日本陸軍最早的航空特攻隊也叫萬朵隊。
另外，亦有網友提及1937年，日軍先後多次對平遙縣城進行了大規模轟炸，造成了巨大的破壞。 11月9日，平遙古城更是被日軍攻破淪陷。有網友認為，該名外國遊客不了解歷史可以理解，但經過提醒後就應該善意回應，而非置之不理。
平遙古城景區稱「沒有權限管理遊客穿衣服」
該影片曝光後引發大陸網友的不滿，更有網友建議景區工作人員，應該在入口處將這樣的人攔下，如果不換衣服就不能進入景區。平遙古城景區回應稱，他們沒有權限管理遊客穿衣服，需要文旅局或公安警察處理。
網友看法：
不要扯什麼老外不知情，這種人就應該終身不得入境中國。
讓亞洲人在德國街頭穿件NAZI標的T卹試試看。
我國對這種行為是不是有相關法令的？如果有，沒有道理因為他是外國人、所謂的不知道就不採取法律措施。
山西是當時的華北戰場，歷史不能被忘記。
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文章授權轉載自《香港01》
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