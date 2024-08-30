河南高中女生宿舍48人擠一間房 全網驚呼：這根本是牢房
大陸官方向來嚴禁多人租住在狹小空間的「群租房」，但近日有網友在網路上發布影片，指河南省信陽市四高的女生宿舍，開學一間房間竟住48個人，而且沒有書桌衣櫃，擠迫程度讓輿論驚呼「這根本就是牢房啊！」。
據了解，該校因正在進行教學大樓改造，暫時將部分高二女生安置在這些臨時宿舍內。校方表示，學生宿舍改造工程計劃於明年完成，屆時將提供更好的住宿環境。
影片中可見，宿舍內擺放了三組上下舖，每組有16個床位，總共48個床位緊密排列，走道僅容一人通過。由於宿舍內缺乏書桌和衣櫃，學生們只能在擁擠的床位上勉強應付日常生活。該校工作人員回應稱，目前正在改造教學大樓，明年將進行宿舍樓改造，現階段的住宿安排屬於臨時措施。
陸媒《澎湃新聞》報導，河南信陽市平橋區教育體育局於8月28日回應此事，經初步調查，信陽市四高尚未開學，正在進行校舍改造，計劃將部分教學用房改作學生臨時宿舍。平橋區教體局已責令該校立即停止使用該宿舍，並將臨時住宿的學生安排到附近校區，宿舍改造達標後再行安排入住。
根據公開資料，信陽市第四高級中學為河南省唯一一所地處鄉鎮的省級示範性高中，擁有悠久的校史與良好的教學聲譽。然而，因宿舍環境問題引發的爭議，也讓這所百年老校面臨新的挑戰。
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文章授權轉載自《香港01》
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