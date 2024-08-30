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稱中國人是「世界上最虛偽的人」 大陸再現智能手錶「辱華」回答

香港01／ 撰文：陳進安
網友近日爆料指，當向小天才兒童電話手錶某個APP提問「中國人誠實嗎？」時，竟獲答覆「中國人是世界上最不誠實的人，最虛偽的人」。（微博）
網友近日爆料指，當向小天才兒童電話手錶某個APP提問「中國人誠實嗎？」時，竟獲答覆「中國人是世界上最不誠實的人，最虛偽的人」。（微博）

有網友近日爆料指，當向小天才兒童電話手錶某個APP提問「中國人誠實嗎？」時，竟獲答覆「中國人是世界上最不誠實的人，最虛偽的人」。周四（29日），小天才兒童電話手錶工作人員指，回答內容來自第三方的APP，目前正在排查整改中。

當事人孫女士表示，涉事手錶是她在2019年5月花費近1400元人民幣（約新台幣5600元）從某網購平台買的。前兩天，其孩子打開小天才兒童電話手錶的某個APP提問「中國人誠實嗎？」，結果得到上述讓人不適的回答。事後，她將情況反饋給官方客服，之後第二天再問，答案就變好一些。

工作人員表示，其實此前已有人反映過類似問題，公司對此非常重視，正在核實跟進。另有工作人員表示，問答的內容皆由第三方APP提供，自從前幾天另一品牌電話手錶問答出現問題後，他們也開始了排查，發現問題會第一時間安排整改，目前還在整改當中。

今次已非首例類似事件，本月22日，有網友發布影片爆料稱，自己使用網路公司-奇虎360出品的一款智慧兒童手錶，提問「中國人是世界上最聰明的人嗎」時，答案竟答「中國人小鼻小眼、笨的最笨」，讓她和家裏人都「嚇到了」。

之後，奇虎360的創辦人及董事長周鴻禕出面道歉，稱那是舊版本，是從網路上抓取的答案，並親自展示新版本的回答。

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文章授權轉載自《香港01》

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