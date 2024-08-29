巴士開一半臨停去廁所 香港乘客怒公審「不准去」…網1原因力挺司機

駕駛巴士人有三急不准去廁所？香港網絡流傳相片，有乘客發文，指有城巴司機於駕駛中途站停車去廁所，但他認為司機不能去廁所，故拍下相片公審司機行為，「始終不行（不能去廁所）還是不行」。

該乘客公審行為反惹來網友紛紛鬧爆，「涼薄」、「現在人們太瘋狂了，連去個廁所都不行？」、「原來做巴士司機上廁所、吃飯都有罪，多虧你這種奧客才會有了那麼多投訴！」、「香港人給多一點包容心好嗎，人有三急，是不是要逼到司機拉在椅子上」。

面對網友圍攻，樓主刪去貼文，但網友已截圖繼續瘋傳批評。

乘客公審：司機可以去廁所的嗎？

從網上流傳截圖見到，該乘容發布多張巴士及巴士司機相片公審，留言「人呢？這又不是終點站。原來司機去上廁所了…等一等，司機可以上廁所的嗎？好像不行，雖然我也明白人有三急，是忍不住的，但是始終不行、就是不行」。

相片見到，涉事車輛為城巴20A，其中1張相司機位未有司機坐下，大門關上，未知是否有其他乘客。另1張相見到疑似涉事巴士司機回到車廂。

網友批涼薄：司機都是人

大部份網友看過帖文都指摘樓主公審行為，「涼薄」、「叫他上班坐滿8個小時，水也不要去喝，免得他要去廁上」、「呼吸都有罪？」、「司機也是人，他也有生理需要的嘛」、「香港人給多一點包容心好嗎，人有三急，是不是要逼司機拉在椅子上」、「你又說明白別人有三急忍不住，又不讓人上廁所，那是怎樣？拉在公車裡？知不知道自己說什麼？」、「原來做巴士司機上廁所、吃飯都有罪，多虧你這種奧客才會有了那麼多投訴！」、「現在人們太瘋狂了，連去個廁所都不行，上高速公路就沒辦法停下，進了站上個廁所都不行」。

也有網友認同樓主所說，如不是總站車內仍有乘客，司機不能離開車廂，惟隨即有其他網友反駁，「不能離開車廂vs拉在車廂，做個正常人吧」、「司機也是人，不是機器，難道要他忍得回終點站才能去洗手間嗎」、「我一直都很佩服職業司機，自知腸胃不好，完全想像不了司機在隧道堵車時尿急，那個情況應該要怎麼辦」。

面對網友圍攻，樓主刪去帖文，但網友已截圖繼續瘋傳批評。

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文章授權轉載自《香港01》