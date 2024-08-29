陸高中一寢室睡48人！網友：這就是牢房啊

大陸官方向來嚴禁多人租住在狹小空間的「群租房」，但有大陸網友日前在網路上發布影片稱，河南省信陽市四高的女生宿舍，開學一間房間竟住48個人，而且沒有書桌衣櫃，直呼這根本就是牢房啊！

對此，該校工作人員表示，今年改造教學大樓，明年才能改造宿舍樓。高二的女生都是在那個大空間住著，也不只是只有這一屆，學校有寢室管理員，到晚上會斷電，也會定期消防檢查。

影片顯示，宿舍每個房間有八個上下舖、總共16個床位排成一組，整個房間有三組上下舖床架共48個床位，每組之間的走道大小僅容一人，而且沒有書桌衣櫃等配備，影片拍攝者說，這就是牢房啊，睡不能睡、躺不能躺，只能蹲在這裡或坐在這裡。

河南信陽市平橋區教育體育局28日回應，據初步調查，信陽市四高尚未開學，正在進行校舍改造，擬將原教學用房作為高二部分學生的臨時宿舍。通知顯示，平橋區教體局已責成信陽市四高立即停止使用該宿舍，擬入住的學生臨時安排到附近校區，並加快校舍改造進度，待宿舍改造達標後再安排學生入住。

據澎湃新聞報導，信陽市四高全稱為信陽市第四高級中學，是河南省唯一一所地處鄉鎮的省級示範性高中，為信陽市建校最早、校史最長的重點高中之一。該校被評為省文明學校、市教育先進單位、文明單位、教科研基地，被定為信陽師範大學實習基地。