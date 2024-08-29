身價高達80萬！離婚「搶13隻烏龜撫養權」 夫批妻：根本不懂怎麼養

離婚的財產分配容易因喬不攏，最後告上法院，中國大陸日前一起離婚案，夫妻對於名牌包等財產分配沒有異議，卻為了13隻烏龜的「撫養權」爭執不休。

根據《新浪財經》報導，中國大陸武漢一處法院日前調解一起離婚訴訟案，夫妻雙方結婚3年多，因個性不合提出離婚。由於雙方共同生活時間不長，也沒有子女，財產分配較簡單，雙方對於婚後共同購買的名牌包、手機等分配沒有異議，唯獨在「寵物龜」的分配上發生爭執。

男方經營寵物店，今年初購入一批價值18萬人民幣（約新台幣80萬元）的烏龜，夫妻之間發生爭執後，女方擅自將這批烏龜帶回老家。

男方在法庭上表示，女方不懂飼養烏龜的方法、也沒有銷售管道，如果這批烏龜判給女方根本賣不掉也養不好。女方則反擊當初買烏龜時她出了一半的錢，這也算是夫妻共同財產，「烏龜可以給他，但他要賠我10萬人民幣（約新台幣44萬元）」。

經由法院調解後，雙方達成協議：女方將13隻烏龜還給男方，男方則賠償女方8萬人民幣（約新台幣35萬元）。

若以台灣法律而言，根據《法律知識+》說明，寵物在定義上屬於物品，所以夫妻或情侶若一起養寵物，除非雙方有自行約定分開後由誰飼養，否則原則上該寵物是屬於當初去購買或領養的人所有。