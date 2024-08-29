快訊

整理包／柯文哲黑料連環爆！假帳疑雲到千萬商辦 近期爭議一次看

珊珊颱風登陸鹿兒島縣！陸空交通受阻 九州新幹線全天停駛

高雄傳情殺命案！49歲女陳屍旅館浴缸 男友逃新竹落網畫面曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爺爺只顧看抖音 3歲孫多次呼叫沒理掉河溺斃…事後解釋令母震怒

香港01／ 撰文／喬納森
溺水示意圖。圖／ingimage
溺水示意圖。圖／ingimage

沉迷玩手機竟釀成家庭悲劇，中國大陸有爺爺看管近３歲孫兒時，因只顧玩手機看抖音，且將音量開到很大，當孫兒提出要求到河邊清洗弄髒了的玩具，多次呼叫爺爺，對方連頭也不抬，未有回應，孫兒只好自行走到河邊，不料發生溺水意外，被發現時已死亡。屋外監視器拍下過程，男童母親在網上發文傷心地表示：「這是你生前最後的影片，媽媽每次看了都心痛」，令人心酸。

綜合大陸媒體報導，事件發生於3月16日，福建省有爺爺帶著2歲9個月大孫兒桉澤在家附近玩耍，從家附近的監視器影片可見，爺爺一直坐著看手機，桉澤則拿著玩具在一旁玩耍，他覺得玩具髒了，多次向爺爺詢問是否能到河裡清洗玩具，桉澤喊了4次「我們去河裡洗這個好嗎？」，可是爺爺疑因太沉迷於抖音，加上手機音量過大，沒聽到孫子說話，連頭也沒有抬起。

桉澤以為爺爺會尾隨自己，遂繼續前行去河邊，結果發生意外失足落水，被救起時已身亡。桉澤母親在在社交平台傷心發文：「這是你生前最後的影片，媽媽每次看了都心痛，在監視器外的水裡找到了你，玩具也在那裡！」。

死者母親怪責爺爺只顧玩手機

母親怪責老爺只顧玩手機而令她失去寶貝兒子，「你的爺爺硬是玩手機刷抖音聲音開很大，入迷了，不搭理你」，而爺爺其後更辯解說他當時「鬼上身」，沒聽到孫兒叫他，「他說他甚至不知道自己當時在玩手機，他說你當時為什麼不拉著他去」，但母親認為兒子只是小寶寶，以為叫了爺爺就會跟著。

悲劇發生後，不少網友留言感到婉惜，「照顧孩子的人確實不該玩手機，多陪小孩才可以」、「每次看這些極端個例的影片，我都提醒自己：在孩子面前放下手機，陪他一起過真實的生活」。

有人安慰「聽小朋友說話的聲音挺乖挺禮貌的，可惜了」、「好可愛的孩子，乖巧又有禮貌，看著都心痛」，也提醒民眾家長切勿讓年幼子女靠近水邊。

延伸閱讀：

無睇路？秀茂坪貨車疑疏忽　跟尾入屋苑閘口撞斷鐵桿　車cam曝光

2小童突衝出馬路險被撞！車上父舉動更離譜　網民：疏忽照顧兒童

文章授權轉載自《香港01》

影片 抖音 溺水 爺爺

延伸閱讀

媒體議價最新進度曝光 黃彥男：近期政院召開共榮會議

假借貸真詐騙 台南婦人「抖音」險中計匯200萬遭警攔阻

台中警打靶上傳抖音 加碼穿制服抱抱 警方：下架並處分

政戰學院士官長溺斃 國防大學：協助釐清原因

相關新聞

爺爺只顧看抖音 3歲孫多次呼叫沒理掉河溺斃…事後解釋令母震怒

沉迷玩手機竟釀成家庭悲劇，中國大陸有爺爺看管近３歲孫兒時，因只顧玩手機看抖音，且將音量開到很大，當孫兒提出要求到河邊清洗弄髒了的玩具，多次呼叫爺爺，對方連頭也不抬，未有回應，孫兒只好自行走到河邊，不料發生溺水意外，被發現時已死亡。

15歲少年無照駕駛遇臨檢 裝忘帶身份證被拆穿…掏出1物遭警喝止

年紀輕輕這麼大膽？合肥交警日前在路上臨檢車輛，意外撞破1名15歲少年無照駕駛，他先強裝鎮定解釋自己忘帶身份證，可出示電子駕照，但被交警識破。他受查時承認自己只有15歲，下秒竟從口袋掏出香菸，還開盒取菸，馬上被喝止。交警對其批評教育並喚來家長，終由監護人簽下罰單。片段令網友傻眼，指他得15歲除會開車還想在警察面前抽菸，「沒掏出白酒壓壓驚？」。

北京暴雨淹沒社區地下車庫致上百輛車面臨報廢 屋主批房地產管理者毫無預警措施

北京朝陽來廣營明天第一城小區的地下車庫日前因暴雨而被淹，導致多名居民的私家車報廢，數量高達上百輛，當中更有買不到一年的新車，亦有價值近100萬元人民幣（約新台幣400萬元）的車。對此，有居民不滿房地產管理沒有任何預警措施，也沒有任何賠償的表示，並希望有關部門能介入，盡快解決這件事，給大家一個交代。

成員互毆、扯髮...大陸女團再爆「隊內三角戀」 小三竟是同團隊員

日前，中國大陸女團「GNZ48」爆出隊內戀愛衝突事件。成員林芝突然自爆，自己和同團成員石竹君交往三年，期間兩人分分合合、爭執不斷，甚至會...

大陸深圳夫婦育2女再生早產4胞胎女兒：月入原本僅4萬 育兒成一大難題

大陸媒體深圳電視台報導，8月23日，已有2個女兒的產婦李女士在深圳成功誕下早產4胞胎女兒，6個女兒加上夫妻2人，瞬間成為8口之家。一家人雖然很開心，但同時又感到壓力很大：夫妻2人一個月的收入原本約有1萬元（人民幣，下同。約新台幣4萬元），李女士辭職後，養育孩子的成本成了一大難題。

黑神話：悟空／太原景區3天3夜完成雕塑 手臂卻遭打卡遊客踩斷

遊戲《黑神話：悟空》風靡大陸之際，有網友周二（27日）爆料稱，山西太原清徐縣清源水城的黑神話悟空雕塑被前來打卡的遊客踩壞，手臂斷裂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。