快訊

明起水氣增多！這日開始全台濕答答 珊珊颱風未來路徑曝光

涉收賄關說放寬京華城容積率 應曉薇移送北檢複訊

暱稱「教父」…台大病理科元老級人物侯書文傳逝世 享耆壽95歲

北京暴雨淹沒社區地下車庫致上百輛車面臨報廢 屋主批房地產管理者毫無預警措施

香港01／ 撰文：陳進安
地下車庫上百輛車被淹報廢。（北京日報）
地下車庫上百輛車被淹報廢。（北京日報）

北京朝陽來廣營明天第一城小區的地下車庫日前因暴雨而被淹，導致多名居民的私家車報廢，數量高達上百輛，當中更有買不到一年的新車，亦有價值近100萬元人民幣（約新台幣400萬元）的車。對此，有居民不滿房地產管理沒有任何預警措施，也沒有任何賠償的表示，並希望有關部門能介入，盡快解決這件事，給大家一個交代。

事發於8月9日晚，北京突受暴雨侵襲，不少明天第一城小區的居民一覺醒來，發現樓下車庫雨水倒灌嚴重。當晚雨水順著管道、車庫入口、樓梯間等處灌進地庫，整個車庫不久就被雨水淹沒了，水位一度攀升至地下一層通往地下二層的樓梯間。事後，救援部門光從車庫抽水就抽了2天。

屋主王先生表示，去年房地產管理剛給地庫做了防水維護，所以大家都很安心。而事發當晚，他還曾特意到地庫看了一下，當時並沒什麽狀況，房地產管理也沒提醒大家需要把車轉移，他於是放心回去睡覺。結果第二天一早，他才從微信群得知8號院整個地下車庫都被淹了，上百位屋主的車受損。

同樣遭殃的還有7號院的屋主顧先生，當他心急如焚地下樓時，發現地下二層的水已經淹到樓梯上，根本下不去。直到8月11日，他冒著危險和救援人員一起進入，積水仍能淹到腳踝位置，而當時他的愛車已經被淹到幾乎報廢，底盤仍泡在水中。

由於車位離車庫出口較近，李女士家的子母車位被淹的情況更為嚴重，近100萬（約新台幣400萬元）的車幾乎報廢了。李女士氣憤難平，指車停在房地產管理的地下車庫中出了事，房地產管理卻沒有任何賠償的表示，還讓屋主走法律途徑解決。另一居民張先生則批評房地產管理沒有任何預警措施，根本沒有及時通知他們把車移走，「被淹之後，也是我們自己發現的」。他又透露，面對同一場大雨，隔壁6號院就提前做了警示，因此逃過一劫。

對此，小區長城房地產管理的工作人員表示，目前上級還沒有進一步的指示，又指這種情況屬於自然災害，若保險公司不賠付，他們也不確定能不能賠償。屋主們則批評小區給車庫做的防水維護完成起不了作用，希望有關部門能盡快解決這件事，給大家一個交代。

延伸閱讀：

事發影片曝光！大連暴雨街道水淹成河 父女2人被沖進巴士底溺亡

潮州暴雨致城市內水災轉移近萬人 水淹車頂龍捲風吹斷樹木

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

大陸深圳夫婦育2女再生早產4胞胎女兒：月入原本僅4萬 育兒成一大難題

大陸媒體深圳電視台報導，8月23日，已有2個女兒的產婦李女士在深圳成功誕下早產4胞胎女兒，6個女兒加上夫妻2人，瞬間成為8口之家。一家人雖然很開心，但同時又感到壓力很大：夫妻2人一個月的收入原本約有1萬元（人民幣，下同。約新台幣4萬元），李女士辭職後，養育孩子的成本成了一大難題。

北京暴雨淹沒社區地下車庫致上百輛車面臨報廢 屋主批房地產管理者毫無預警措施

北京朝陽來廣營明天第一城小區的地下車庫日前因暴雨而被淹，導致多名居民的私家車報廢，數量高達上百輛，當中更有買不到一年的新車，亦有價值近100萬元人民幣（約新台幣400萬元）的車。對此，有居民不滿房地產管理沒有任何預警措施，也沒有任何賠償的表示，並希望有關部門能介入，盡快解決這件事，給大家一個交代。

成員互毆、扯髮...大陸女團再爆「隊內三角戀」 小三竟是同團隊員

日前，中國大陸女團「GNZ48」爆出隊內戀愛衝突事件。成員林芝突然自爆，自己和同團成員石竹君交往三年，期間兩人分分合合、爭執不斷，甚至會...

黑神話：悟空／太原景區3天3夜完成雕塑 手臂卻遭打卡遊客踩斷

遊戲《黑神話：悟空》風靡大陸之際，有網友周二（27日）爆料稱，山西太原清徐縣清源水城的黑神話悟空雕塑被前來打卡的遊客踩壞，手臂斷裂。

上海住宅突現強烈黴味兼滲水 業主報維修驚見牆壁內有空洞

上海浦東新區一個屋苑近日有居民反映，從6月底開始家中就突然出現強烈的黴味，遍布滿屋，幾乎沒辦法住人。等工作人員上門維修時，才驚訝發現牆內竟然還有空洞。對此，發展商表示「無法回答」；專家則建議要灌漿，再注漿，從而徹底修復。

人妻瞞婚前嚴重病史夫怒告提離婚 法院1原因不批反勸愛護妻子

夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛？大陸有女子患有卵巢囊腫，後來經治療及手術沒再復發，隨後她結識現時丈夫，可是從沒告知對方自己病史，直到結婚後她患成人型顆粒細胞瘤，治療必須切除子宮和兩側卵巢等器官，丈夫才發現妻子隱瞞病史，氣得提出離婚。法阮早前判決，認為夫妻情況不應認定為「雙方感情確實已經破裂」來考量，反而對患重症的妻子，丈夫應給予多些關懷體諒和包容，故駁回丈夫的離婚申請。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。