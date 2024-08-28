大陸深圳夫婦育2女再誕早產4胞胎女兒：月入原本僅4萬 育兒成一大難題

大陸媒體深圳電視台報導，8月23日，已有2個女兒的產婦李女士在深圳成功誕下早產4胞胎女兒，6個女兒加上夫妻2人，瞬間成為8口之家。一家人雖然很開心，但同時又感到壓力很大：夫妻2人一個月的收入原本約有1萬元（人民幣，下同。約新台幣4萬元），李女士辭職後，養育孩子的成本成了一大難題。

早產的4胞胎

4胞胎父親陳先生介紹說，今年一月份發現妻子懷孕，三月份檢查出4胞胎。醫院徵求夫妻意見，2人充分考慮後，還是決定生下這4個孩子。

據介紹，李女士的4胞胎女兒是早產嬰兒，剛出生沒多久就住進了市婦幼新生兒重症監護室，最近幾天，4胞胎狀態好了很多。

李女士稱：「身體恢復得還行，心情比較激動，就是擔心經濟上面的壓力。」陳先生表示：「當時是很高興很開心，但是高興之餘，也有憂愁。孩子生下來之後怎麼撫養，是個很大的難題。」

育兒費用讓夫妻發愁

4個孩子需要在深切治療部治療一個月，預計需要20萬元的費用。雖然之後這筆費用可以在戶籍所在地社保報銷80%，可眼下陳先生夫婦怎麼也拿不出這筆錢。

深圳市婦幼保健院福強院區產科主任秦薇稱：「我們的社工部已經介入，會在能力範圍盡可能提供幫助。」市婦聯介紹，陳先生還可以每年申請貧困婦女兒童救助金最高2000元（約新台幣8000元）。

據陳先生說，他和妻子都在龍華一家公司就職，每月收入加在一起，共有1萬元左右（約新台幣4萬元）。原先家裏已有2個孩子，現在為了能夠照顧6個孩子，陳先生的妻子不得不辭掉工作。

陳先生表示：「我是一個打工族，收入方面比較微薄。如果後面養孩子有大量的支出，對於我們家庭來說會比較困難。希望社會能給予一些幫助，我真的是沒辦法了，生活壓力特別大。」

網友評論：

「恭喜恭喜！4胞胎太可愛了，但確實壓力不小，希望一家人能平安幸福。」 「首先祝賀兩位超額完成生育指標。另外決定生了就別博同情，沒生之前怎麼不考慮考慮經濟問題」 「自己生自己養。」 「國家呢又喊生小孩，人家生了，補助也沒多少。 」 「2個娃已經很燒錢了，還要再生，生了讓好心人幫你們買單，哪有那麼好的事。」 「懷孕了生產前不產檢的嗎？B超那會兒就已經知道自己壓力大不大了吧，但是依然決定生下來」

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文章授權轉載自《香港01》