成員互毆、扯髮...大陸女團再爆「隊內三角戀」 小三竟是同團隊員

日前，中國大陸女團「GNZ48」爆出隊內戀愛衝突事件。成員林芝突然自爆，自己和同團成員石竹君交往三年，期間兩人分分合合、爭執不斷，甚至會互相毆打致瘀青，而最近石竹君疑似劈腿另一同團成員王語晨，自己一氣之下才決定將所有事情公布出來。

林芝透露，她發現石竹君和同團成員王語晨互動親密，在自己強調會介意此事後，對方便承諾不再與王語晨聯絡。不料，林芝最近卻在石竹君的房間門口發現吃剩的披薩垃圾，而一旁收據上標示的手機尾號和王語晨手機號碼一致，讓她再次感到被背叛。

林芝接著加碼爆料，她和石竹君爭吵時，兩人都會互相毆打，甚至拉扯彼此的頭髮，並附上自己瘀青的圖片。對此，石竹君回擊稱，對方控制慾極強且情緒不穩定，只要一不開心就會隨意發洩，自己長期被打、被威脅，最近一次更差點不小心傷到眼睛，委屈控訴「沒有人可以在妳（林芝）的控制慾下變得正常」，並強調自己和王語晨是一般朋友關係。

另一當事人王語晨則表示，林芝不只會偷偷監視她，還會事先打聽休息室的位置，怒嗆「張嘴就來一堆子虛烏有的話」。目前，石竹君決定退團，林芝將暫停公演，王語晨則是暫休（即停止所有活動）。

據了解，石竹君入團前已有一位素人女友，而林芝也曾插足兩人感情，另外王語晨在今年（2024）5月，疑似介入姐妹團SNH48成員沈小愛與蘆馨怡戀情，因此該事件一爆發，不少粉絲紛紛表示，「王語晨MVP，頒發最強小三獎誰敢反對」、「都不是什麽好東西」、「有時候覺得追她們，是一件小眾又丟人的事」、「徹底瘋狂」。

石竹君疑似劈腿另一同團成員王語晨（圖）。圖／擷自微博「GNZ48-王語晨」

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