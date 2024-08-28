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黑神話：悟空／太原景區3天3夜完成雕塑 手臂卻遭打卡遊客踩斷
遊戲《黑神話：悟空》風靡大陸之際，有網友周二（27日）爆料稱，山西太原清徐縣清源水城的黑神話悟空雕塑被前來打卡的遊客踩壞，手臂斷裂。
報導指，清源水城是太原市的一個免費的新晉網紅打卡地，位於山西省太原市清徐縣森泰大街與牌樓街交叉口東北100米，而黑神話悟空雕塑經3天3夜雕刻完成。
然而，網友在社交媒體上稱，自己晚上8點多去的時候，看見有個家長帶小孩踩雕塑，然後他剛回家就在網上見到雕塑斷了的消息。還有網友表示，雕像旁邊有水池，孩子們在旁邊玩耍有安全隱憂。
周三（28日）上午，清徐縣東湖街道辦事處工作人員介紹，清源水城是全開放景區，而黑神話悟空雕塑於上周末剛建成，當地人也比較多。而雕塑被打卡遊客損壞後，目前正在修復中，「在那邊都圍起來了，也有專門的人在那裏看護」。
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文章授權轉載自《香港01》
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