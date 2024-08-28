大陸女生遊香港沒兌換現金港幣 小紅書分享「血淚教訓」提6大建議

旅遊前最好還是先了解目的地出行要點。近日有大陸女生在小紅書發帖分享遊港經歷，大談因沒有事先兌換港幣現金及先做攻略而遇上的不便之處，並表示「去香港我的血淚教訓！」。她在帖文中提出6點建議，包括「要兌換港幣現金、帶轉插器、先做旅遊攻略、買張八達通、自己帶水及酒店訂在尖沙咀、旺角附近」。

該女生在小紅書以「去香港我的血淚教訓！」為題發帖，列出6點遊港建議，提醒其他大陸來港的遊客注意。她提出的6點包括「要兌換港幣現金、帶轉插器、先做旅遊攻略、買張八達通、自己帶水及酒店訂在尖沙咀、旺角附近」。

首先，她表示是次遊港並沒有先兌換現金，造成一定不便。她指雖然有很多兌換港幣的地方，但有些找換店匯率較高，還需要手續費，因此提醒「沒換（港幣）就要帶現金，或者銀行卡」。另外，因為她出發前所購的轉插器未能收貨成功，到酒店後又發現酒店內沒有提供，因此只能靠隨身的移動電源充電，並於翌日再到售價較低的街邊小店購買。然而，因為一些小店只收現金，而她們沒有現金，因此未能成功購買。

她又提醒，遊港前要先做攻略，因為不少景點人流量大，「人很多，需要排隊，下午大家手機都沒電了也很累，哪裏也沒去成」。她又指要了解香港商店開門時間，她遊港最後一天的早上去買藥，卻發現商場未開，「最後一天早早就起來準備去買藥，但是他們商場都是10:00才開門，所以我們去到也是各種等」，而且因為不知道要去什麼地方買所需藥物，因此去了多間藥房尋找。

另外她又表示，出行最好買張八達通，「最好買個八達通，很划算」，因為她遊港時買了只能使用1天的港鐵「全日通」，因此「樓下的巴士我們都坐不了」，較為不便。她續說，外出時可以考慮自己帶水飲用，因為「香港的水都比較貴」，她又提醒網民不要亂試檸檬茶，並狠批香港檸檬茶「賊難喝，超級苦」。

最後，她提醒預訂酒店要留意地理位置。是次她所訂的酒店位置較偏，「每次出門，樓下小巴支付寶和全日通都用不了，只能步行去到坐巴士的點」。她又分享坐巴士時的小失誤，因不知下車前要按鐘示意，結果「坐過頭」，「要排隊上車，下車前要記得按鈴，我們就是不知道，傻傻等下車，司機直接下一站導致我們坐過頭」。

帖文引起網民熱議，有人讚樓主的溫馨提示十分仔細，對他未來遊港有幫助，但亦有人提出質疑，認為兌換現金並非必須，「為啥要港幣呢？感覺去香港4、5天換的600元港幣都是硬花」、「根本不用換，香港那麼多ATM機，現場取就是了」，而樓主就回應表示「那要帶現金或銀行卡，我們都沒帶」。

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文章授權轉載自《香港01》