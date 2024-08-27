全大陸只有一根！周大福還原2公尺「如意金箍棒」 純金打造要價806萬

大陸國產遊戲《黑神話：悟空》上周二（8月20日）上線後風靡全球，更帶來一波金箍棒熱潮。周大福近日就被發現在大陸一間商場展出一根2公尺長的純金金箍棒，售價近人民幣180萬元（約新台幣806萬元），引發熱議。

網傳圖片顯示，該展品介紹指，周大福採用1:1純金還原了經典的「如意金箍棒」，總重量7616.06克，金重約1755克，全長2016.28毫米，一口價人民幣179.98萬（約新台幣805萬元）。

周大福工作人員表示，這款金箍棒目前全國只有一件，並表示與遊戲《黑神話：悟空》無關，「它不是最近才展出，可能它最近才火起來，兩年前應該就有了，現在因為這個遊戲，它的曝光量會高一些。」

至於是否有人願意購買這款金箍棒，工作人員指，「只不過問的人比較少，價位比較高，如果說你要的話，我們是可以和總部申請的，它應該是有一個流程。」

工作人員還稱，這款金箍棒目前正在深圳巡展中，如若需要可調貨售賣。

新聞一曝光，大陸網友紛紛表示，「打一個縮小版的，放在耳朵裡的」、「鍍金的，實心純金的後面還的加個0吧」、「一克才人民幣200多塊錢（約新台幣895元）？趕緊買啊，融了賣金條能賺一倍」、「這是給年輕人用的，什麼時候出個三星堆金權杖給老年人用」、「居然敢擺出來？遇上打劫的就老實了，以前我有個大哥就幹過這事，後來數罪併罰，判了五百年。」

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文章授權轉載自《香港01》