快訊

高溫飆破37度！大台北明熱到通紅 這日變天全台有雨

懶人卡／《台灣米其林指南2024》星級美饌精彩直擊

三金控股價同步走跌 市場等著看台新金的二次出價

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全大陸只有一根！周大福還原2公尺「如意金箍棒」 純金打造要價806萬

香港01／ 撰文：孫聖然
大陸國產遊戲《黑神話：悟空》上周二（8月20日）上線後風靡全球，周大福近日就被發現在大陸一間商場展出一根2公尺長的純金金箍棒，售價近人民幣180萬元（約新台幣806萬元），引發熱議。圖／中通社
大陸國產遊戲《黑神話：悟空》上周二（8月20日）上線後風靡全球，周大福近日就被發現在大陸一間商場展出一根2公尺長的純金金箍棒，售價近人民幣180萬元（約新台幣806萬元），引發熱議。圖／中通社

大陸國產遊戲《黑神話：悟空》上周二（8月20日）上線後風靡全球，更帶來一波金箍棒熱潮。周大福近日就被發現在大陸一間商場展出一根2公尺長的純金金箍棒，售價近人民幣180萬元（約新台幣806萬元），引發熱議。

網傳圖片顯示，該展品介紹指，周大福採用1:1純金還原了經典的「如意金箍棒」，總重量7616.06克，金重約1755克，全長2016.28毫米，一口價人民幣179.98萬（約新台幣805萬元）。

周大福工作人員表示，這款金箍棒目前全國只有一件，並表示與遊戲《黑神話：悟空》無關，「它不是最近才展出，可能它最近才火起來，兩年前應該就有了，現在因為這個遊戲，它的曝光量會高一些。」

至於是否有人願意購買這款金箍棒，工作人員指，「只不過問的人比較少，價位比較高，如果說你要的話，我們是可以和總部申請的，它應該是有一個流程。」

工作人員還稱，這款金箍棒目前正在深圳巡展中，如若需要可調貨售賣。

新聞一曝光，大陸網友紛紛表示，「打一個縮小版的，放在耳朵裡的」、「鍍金的，實心純金的後面還的加個0吧」、「一克才人民幣200多塊錢（約新台幣895元）？趕緊買啊，融了賣金條能賺一倍」、「這是給年輕人用的，什麼時候出個三星堆金權杖給老年人用」、「居然敢擺出來？遇上打劫的就老實了，以前我有個大哥就幹過這事，後來數罪併罰，判了五百年。」

延伸閱讀：

現貨黃金曾觸2531美元新高 美元指數進一步走軟

美元指數跌穿102創7個月新低 紐約期油挫近3%

文章授權轉載自《香港01》

人民幣 周大福

延伸閱讀

藏壽司扭蛋風潮「失控了」！別桌直接跑來討空盤 她不滿爆粗口

中「美人計」？Telegram創辦人被捕前傳有神秘金髮美女相伴 1照片掀議

《咒術迴戰 懷玉·玉折》劇場版2025年回歸 致五夏兩人回不去的藍色青春

夯劇看完一頭霧水 「估咩」、「YYDS」啥意思？年輕人給出正確解答

相關新聞

全大陸只有一根！周大福還原2公尺「如意金箍棒」 純金打造要價806萬

大陸國產遊戲《黑神話：悟空》上周二（8月20日）上線後風靡全球，更帶來一波金箍棒熱潮。周大福近日就被發現在大陸一間商場展出一根2公尺長的純金金...

小粉紅不滿河北希爾頓未掛五星旗 不理酒店解釋引網友熱議

繼巴黎長榮桂冠酒店因未懸掛五星旗而引發小粉紅抗議後，類似事件再度在大陸河北石家莊上演。一名自稱「勃勃不講理」的大陸網紅在河北希爾頓酒店內發現懸掛的國旗中缺少五星旗後，當場對酒店人員提出抗議，並錄製影片

北京念壇公園飲水機慘變洗腳池 網民憂衛生問題籲拆除｢省水環保｣

北京大興區念壇公園內設有飲水機，原意是方便市民遊客飲水，卻被不少人當成「洗腳池」，飲水機的排水位更被大量泥沙堵住。園方對此表示無奈，希望遊客能自覺維護公園環境，珍惜水資源。

｢想念我大日本、中國人質素差活該窮｣ 南京高校職員因精日言論停職

據大陸媒體《瀟湘晨報》報導，近日有網友發長文爆料，微博一個用戶長期發布精日（精神日本人）、反華言論，曾稱「可惜我是中國人」「想念我大日本」等等，其後被發現真實身份為南京體育學院副科長張夢魚。

在長沙擁有87套房！陸女涉罪遭查封 網驚「貧窮限制想像」：衣服都沒87套

大志投資集團法定代表人凌正及合作夥伴李梅，因犯集資詐騙等罪被法院判決追繳違法所得及責令退賠執行，但兩人迄未履行，法官查封...

搭巴士弄丟手機！港女身無分文急攔計程車 運將不收錢還做1事：超級感恩

好人好事計程車司機！有女生不慎將電話遺留巴士上，因腳傷未能上前追截巴士，無助之下只好登上計程車，並向司機解釋因由，希望可以去總站追回巴士。雖然她當時「身上1毛錢都沒有…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。