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小粉紅不滿河北希爾頓未掛五星旗 不理酒店解釋引網友熱議

香港01／ 撰文：許祺安
大陸小粉紅近日抗議河北石家莊希爾頓酒店內沒掛中國國旗，該酒店解釋，懸掛的主要是上月歐洲足球國家盃參賽國國旗，並非針對中國，歐洲以外國家的國旗也沒掛。(抖音影片截圖)
大陸小粉紅近日抗議河北石家莊希爾頓酒店內沒掛中國國旗，該酒店解釋，懸掛的主要是上月歐洲足球國家盃參賽國國旗，並非針對中國，歐洲以外國家的國旗也沒掛。(抖音影片截圖)

繼巴黎長榮桂冠酒店因未懸掛五星旗而引發小粉紅抗議後，類似事件再度在大陸河北石家莊上演。一名自稱「勃勃不講理」的大陸網紅在河北希爾頓酒店內發現懸掛的國旗中缺少五星旗後，當場對酒店人員提出抗議，並錄製影片發布在網路上，引起廣泛關注。

事件發生在石家莊市的希爾頓酒店，這是一家美國連鎖品牌酒店。根據「勃勃不講理」發布的影片顯示，他在酒店大廳內發現懸掛了多國國旗，但唯獨沒有中國國旗。他當即叫來酒店工作人員，質問為何不懸掛五星旗，並強調這是一件非常嚴肅的事情。他在影片中表示：「你在哪個土地上生活自己不知道？要嘛就趕緊給加上，（中國沒參加）你也得有中國國旗！這點愛國之心沒有啊？」他要求酒店立即懸掛中國國旗，並表示自己會在現場等待直至問題解決。

面對「勃勃不講理」的強烈要求，酒店方最終選擇將所有懸掛的國旗全部拆除。然而，這一舉動並未平息爭議，反而引發了更大的討論。有網友指出，酒店懸掛的國旗其實是為了慶祝今年6月14日至7月14日舉辦的歐洲足球國家盃，而並非針對某一特定國家。由於中國未參加該賽事，酒店自然沒有懸掛中國國旗。另有網友注意到，除了中國國旗外，其他非歐洲國家的國旗也未被懸掛，顯示出這些國旗的選擇僅與歐洲國家盃相關。

這宗事件在網路上迅速發酵，許多網友對「勃勃不講理」的行為表示不滿，認為這種過度敏感的愛國行為反而有失理性，甚至讓人想起文化大革命時期的極端民族主義。有網友諷刺道：「這位先生由頭到腳都沒有中國元素，要不要脫光？」也有人質疑這樣的行為是否真能提升愛國情感，還是只是表面功夫。

另一方面，也有網友對酒店方的處理方式表示理解，認為在面對這種極端情況時，選擇拆除國旗是為了避免事態進一步升級，但也指出，這樣的妥協可能會讓更多類似事件發生。

目前，「勃勃不講理」尚未對網路上的批評作出回應，而這宗事件也在海內外社交媒體上持續引發熱烈討論。

延伸閱讀：

巴黎長榮酒店拒掛五星旗遭抵制 中國大陸駐法使館讚許僑界「愛國義舉」

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文章授權轉載自《香港01》

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