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北京念壇公園飲水機慘變洗腳池 網民憂衛生問題籲拆除｢省水環保｣

香港01／ 撰文：林芷瑩
有家長直接抱着小孩用飲水機沖洗雙腳。（北京日報）
有家長直接抱着小孩用飲水機沖洗雙腳。（北京日報）

北京大興區念壇公園內設有飲水機，原意是方便市民遊客飲水，卻被不少人當成「洗腳池」，飲水機的排水位更被大量泥沙堵住。園方對此表示無奈，希望遊客能自覺維護公園環境，珍惜水資源

《北京日報》報導，念壇公園的長廊、沙灘等地沿途都設置飲水機，該裝置由水池和噴水龍頭組成，高低盆結合，只要按壓便可出水。

在公園東門南側的陽光沙灘樂園，南北兩側均有飲水機，但幾乎沒有遊客飲水，反而有不少家長帶小孩在飲水機直接洗手、洗腳，有人直接抱着小孩用飲水機沖洗雙腳，也有夠高的小朋友在水池前排隊，熟練地抬起腳放到池內清洗。

除了洗手洗腳，不少家長與小孩在沙灘遊玩後，直飲用飲水機清洗沾有沙的玩具和衣物，還有人直接將沾泥的拖鞋放到飲水機沖洗。飲水機的水池滿是泥沙，久久不能去水。飲水機周邊不僅散落大量泥沙，還有杯蓋、包裝紙等垃圾。

園方在每個飲水機旁均設有提示牌，提醒遊客「節約用水，請勿用作他用」，沙灘區域的飲水機上更加貼溫馨提示，明確稱「此處為直飲水源，禁止清洗沾有泥沙的手腳及玩具等」，但似乎大家完全無視相關提示。

事實上，距離沙灘邊不到20米遠處就有洗手間，但不少人為貪一時之快濫用飲水機，有家長甚至直言「這個水乾淨，給孩子洗放心」、「沙灘這邊大家都這麽洗，沒人管」。

公園服務中心工作人員介紹，為了方便遊客清洗，園方特意在沙灘邊走廊處加裝一處自來水管，只需步行2、3分鐘便可到達，但仍未能杜絕遊客使用飲水機洗手、洗腳等不文明行為，「對此我們也無奈，只能是遇到就進行勸阻。也希望大家能自覺維護公園環境，珍惜水資源」。

網友看法：

這是素質問題！就算旁邊安一個水龍頭，也會有人說：安裝少了，所以用了直飲水！

現實說明有些城市公民素質達不到在公園裝直飲水機的程度。

首先文明素質有待提高，其次這個設置就像洗手池，如果設計成飲水機樣式會好一點

在公園看到有人用直飲水洗手，已經覺得行為不妥當，何況洗腳。人人都是自媒體的時代，被拍下來放在網上，丟的不止自己的臉。

這誰還敢飲用？

水肯定是乾淨的。擔心是骯髒的。

拆了省水環保

直飲水沒人洗腳也不敢喝，怕不是真的能真飲

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文章授權轉載自《香港01》

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