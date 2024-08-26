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｢想念我大日本、中國人質素差活該窮｣ 南京高校職員因精日言論停職

香港01／ 撰文：許祺安
南京高校副科長「精日」言論惹公憤被停職。（網友截圖）
南京高校副科長「精日」言論惹公憤被停職。（網友截圖）

據大陸媒體《瀟湘晨報》報導，近日有網友發長文爆料，微博一個用戶長期發布精日（精神日本人）、反華言論，曾稱「可惜我是中國人」「想念我大日本」等等，其後被發現真實身份為南京體育學院副科長張夢魚。

昨日（25日），校方發布通報稱，情況基本屬實，已經停止張夢魚校內所有職務和工作。

根據網友截圖， 這位名為「滿目山河空念遠」的微博用戶，發布了大量「精日」與「反華」言論，包括「想念我大日本！！！愛你愛你」 「想念每一個不是中國大陸的地方」 「惡心的中國人。可惜我是中國人」 「最愛的國家——日本！」等等。網友通過綜合分析，發現該用戶的真實身份疑為南京體育學院訓練處綜合科副科長張夢魚。

8月25日，南京體育學院發布情況通報稱，學校已經啟動全面調查程序，經初步核查有關情況基本屬實。學校研究決定，即日起停止張夢魚校內所有職務和工作，後續將根據調查情況依規依紀依法嚴肅處理。

網友評論：

「日本人估計沒她愛日本。」

「不是腦子有病就是被洗腦了！」

「那麼喜歡日本就成全她，讓她滾出中國。」

「才停職嗎？這種賣國賊。言論也是賣國，關於國家，不可饒恕。」

「網絡不是法外之地，吃飯砸鍋尤其可恨。」

「這個人的怪異的離譜言論姑且放一邊，現在這種動輒挖墳好幾年來批判別人的行為真的有種獵巫的感覺。」

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文章授權轉載自《香港01》

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