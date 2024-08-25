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搭巴士弄丟手機！港女身無分文急攔計程車 運將不收錢還做1事：超級感恩

香港01／ 撰文／桃樂斯
一位香港女生不慎將電話遺留在巴士上，因腳傷未能上前追車，無助之下只好登上計程車，並向司機解釋緣由，希望可以去總站追回巴士。示意圖，非當事計程車。法新社
一位香港女生不慎將電話遺留在巴士上，因腳傷未能上前追車，無助之下只好登上計程車，並向司機解釋緣由，希望可以去總站追回巴士。示意圖，非當事計程車。法新社

好人好事計程車司機！有女生不慎將電話遺留巴士上，因腳傷未能上前追截巴士，無助之下只好登上計程車，並向司機解釋因由，希望可以去總站追回巴士。雖然她當時「身上1毛錢都沒有」，但司機未有介意，反而開啟巴士應用程式追蹤巴士去向，再接載她到巴士總站，沿路亦一直安慰，「明白不見了手機會很緊張的」。樓主最終成功找到巴士以及尋獲電話，惟計程車司機早已離去，故公開事件表揚「其實計程車司機都有好人」，兼且盼望找到該司機以答謝對方。

「記錄香港好人好事一則」，該女生在threads帳號發文，指某日早上搭乘606號巴士上班，下車時發現耳機突然無聲，直言「已經心知不妙」，相信是將電話遺留於巴士上。由於她腳部有傷，未能上前追截巴士，心急如焚之下只好選擇攔計程車。

樓主上車後向計程車司機解釋來龍去脈，希望可以去總站追回巴士，礙於她「身無分文」，故徬徨問對方，「你介不介意我找回手機之後，用八達通還給錢你？」，亦表示若對方介意，她可即時下車。當樓主自覺荒謬時，司機未有拒絕，反而開啟巴士應用程式追蹤巴士去向，再接載她由九龍灣前往彩雲巴士總站，沿路更一直安慰，「明白不見了手機會很緊張的」。

樓主到達巴士總站時向司機承諾，「不要免了我的車錢，如果你不介意等我一會兒，我找回手機會馬上用八達通還給錢你」。樓主一段時間後找到巴士，亦幸運於原位尋獲電話，但計程車司機早已離開。她非常感激對方，「我真的是超級感恩」，藉事件指出「其實計程車司機都有好人」，盼透過公開事件能找到「一位車牌是N字頭的計程車司機」，以便其有機會答謝對方。

網友都大讚該計程車司機好人，「說好香港故事無誤」，並提醒樓主下次要小心，「找回就好了，不過下次也要小心點，不是每次都有機會這麼好運」。

有人則分享遇到好司機經歷，「有次我在彩虹蕩迷路，但是趕上班，叫司機載我去最近的過海計程車車站飛下上班，之後他說最近的過海計程車車站要到漆鹹道南，和星期六好堵車，之後他載了我去彩虹地鐵站，搭車幾分鐘都沒跳表，我給了他30元。司機拒絕了我2次，不肯收錢，當下很抱歉，但是又趕時間地要衝去搭地鐵，當時其實想拍下來他車牌方便日後報恩，但是又怕嚇到他」。

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文章授權轉載自《香港01》

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