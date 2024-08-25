遊奈良餵鹿吃仙貝 他1舉動被粵語狂罵「No paper」…港網：香港很多自以為是的人

鹿仙貝上的包裝紙能否吃？有台男日前遊日本到奈良公園餵鹿，買好鹿仙貝後他將上面的包裝紙一同餵給鹿吃，此時有操粵語的男子走過去指罵他，「不斷的喊『No paper』，罵超大聲」，即使他解釋包裝紙能吃，對方仍「不斷跳針」，直至鹿仙貝商家解圍說能吃，粵語男才罷休但拒絕道歉。貼文引起熱議，有人提醒說粵語不一定是港人，其後台男修改了帖文，惟有港人留言，認為「這種自以為是的肯定是香港人」，後來演變成罵戰在網上瘋傳。

有網友質疑事件真偽，在原帖文批評「沒影片你怎麼說都行」，台男回應指，自己沒針對特定族群，「那位仁兄就是講粵語的，要不要相信是你的問題」。

台男在facebook群組「日台交流広場（台湾と日本）」發文，指23日（周五）下午到奈良公園，買了鹿仙貝（又稱鹿餅），正想將包裝紙一同餵給鹿吃時，突然有個男子跑過來不停說粵語指住他罵，「不斷的喊『No paper』，罵超大聲」。台男解釋那些包裝紙鹿可以吃，「但他不斷跳針」，直至賣鹿仙貝的店家看不下來，解釋那些包裝紙可以食用，粵語男才罷休，「結果叫他道歉也不道歉」。

台男深感不忿，因為他事前特別確認過， 鹿餅上的紙可以食用，「真的超丟臉，他聲音大到旁邊的外國人都在看」、「這種自以為是的正義非常令人不齒，去奈良公園要小心這些人」。

網友同情樓主遭遇，「鹿餅的紙是特別找鹿能吃的食物纖維製成的」、「香港真的超多自以為是的」、「被怨枉作錯事的感覺真的很糟，尤其是在大庭廣眾之下」、「至少知道弄錯了之後該道歉」、「叫以後店家在鹿餅上加註 『可食用，無需撕掉』即可」。

樓主初時應該因對方操粵語而默認對方是港人，有網友提醒，「粵語不一定是香港，澳門香港或是中國一些地方都有人講粵語」，樓主修改用字作「講粵語的」。

貼文引來不少香港網友留言，「但是這種自以為是的肯定是香港人」、「香港人完全認同+1」、「作為香港人我只能說，我們香港真的很多這種自以為是的猴子」、「X咗都算啦，仲要唔認玩潛水嗰下先抵死」、「正義上身，不過態度惡劣，是香港見怪不怪，請見諒」。有人質疑台男小事化大，又因為粵語男身份問題，貼文引起網友罵戰，並被轉載到其他群組及討論區，網友留言「死X頭以為自己很威」、「看圖說話，我說這隻鹿會說No paper 都行」。

部份網友質疑事件真偽，在帖文留言批評「沒影片你怎麼說都行」。樓主回應指，自己沒針對特定族群，「只針對個人，而那位仁兄就是講粵語的，要不要相信是你的問題，只是依舊改變不了我被誤會的事實，勿以小人之心度君子之腹」。

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文章授權轉載自《香港01》