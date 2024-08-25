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撿屍猥褻！妹子醉倒路邊慘遭淫狼大叔掀裙底、摸胸臀 正義民眾制止兼報警

香港01／ 撰文：李納德
疑犯拉開醉娃裙子摸臀。（微博影片截圖）
疑犯拉開醉娃裙子摸臀。（微博影片截圖）

這個色魔太猖獗！上海有民眾上傳影片，拍到大白天有名女子醉倒路邊，1名男子行近原以為想扶起對方，未料原來色心起，竟掀開女生的裙子撫摸屁股和大腿，之後還半躺下拉起女生上衣胸襲，現場有民眾大喝一聲，淫狼馬上起身走人。當地警方接報後，已刑事拘留涉案的43歲男子，他涉嫌強制猥褻醉酒女子，幸好有熱心民眾制止，成功伸張正義令醉娃幸保不失。

事發於8月23日，有上海網友上傳影片，拍到在日間有女生醉倒在路邊，此時有名黑衣男接近，原以為他想扶起女生，豈料他在光天化日下伸狼爪。

從片段可見，事發於大清早街上較少人時段，一名短裙醉娃倒在路上，一名黑衣短褲大叔其後行近，竟伸手掀起醉娃的裙子致走光，之後撫摸對方屁股和大腿，又半躺下在醉娃身旁，拉起對方上衣伸手胸襲，其間他抬頭四圍看，此時拍片民眾大喝制止。

黑衣男見淫行被人發現，坐開一點準備起身走人，片段最後有救護車趕到現場。拍片者稱保留影片證據打算報警，未料情急下錯打120。

警方其後發出通報，指該男子涉嫌強制猥褻正被刑事拘留，調查發現，事發於8月23日早上6時許，43歲陶姓男子在號文路附近見到醉酒女子躺在地上，對其實施猥褻行為，後來被路過民眾制止，案件正進一步偵辦中。

網友批評男子所為「必須重判！還有女孩子還是不要一個人喝的太醉」、「撩裙子，摸屁股。（對疑犯）不要馬賽克了，讓他的親朋好友都認識認識」、「性盛致災，割以永治」，又大讚拍片者見義勇為，如非及時制止後果不堪設想，「群眾好樣的，沒有袖手旁觀」、「幸好有拍攝者拍下了證據」。

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文章授權轉載自《香港01》

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