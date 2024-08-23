大陸大媽嫌經濟艙「太恐怖」跟兒子硬闖頭等艙！一句話惹毛全機人

偶爾在社交平台也會看到網友分享坐飛機時，被機艙服務員免費升級艙等的經歷，不過在飛機上發生強行要升級艙等的情況就比較少見。最近，大陸有一班飛機便發生經濟艙母子強行升級頭等艙的事件，導致飛機延誤1小時，還被其他乘客拍下影片廣傳，成為了網上熱話。

有大陸傳媒報導，早前在重慶一班飛機上，有位小孩在飛機起飛前，哭跑到頭等艙賴著不走。其母親得悉狀況後迤迤然往前走（影片已看不見小孩的身影），並以質問的語氣跟在場的機艙服務員嗆聲：「（頭等艙）有空位為什麼不行」、「是不是有空位嗎？有嗎？」

機艙服務員一度勸該名母親回到後排座位，但對方反而在前排直接坐下來更說：「我沒有辦法去，太恐怖了」受到這對母子擾攘，飛機無法順利起飛，結果其他乘客的行程被迫延誤1小時，影片中也能聽到其他乘客焦燥地叫這位母親「下去、下去！」、「說什麼廢話」。

有網友把影片截圖分享到社交平台，引起網友熱議，「真的是厚面皮到無人可比」、「沒錢，又要扮高貴」、「你補差價就讓你坐囉」、「肯定是怎樣的媽教怎樣的孩子，這種情況一定要報警處理！好多爛方法小紅書會教！」

不過影片最後沒有交代兩母子隨後的情況。

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文章授權轉載自《香港01》