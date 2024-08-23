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原價159.6元月餅被誤標價4元上架 商家稱恐損失數億希望消費者主動退款

香港01／ 撰文：陳進安
商家發布致歉信。（南方都市報）
商家發布致歉信。（南方都市報）

近日，大陸多名消費者在社交平台上透露，其通過嘉華食品在電商平台旗艦店購買的一款售價為1元（人民幣．下同。約新台幣4元）的月餅，被商家以標價失誤推遲了發貨。周三（21日），嘉華食品發布《致歉信》，稱由於內部操作的失誤，原價為39.9元（約新台幣159.6元）的月餅被錯誤地以到手價1元（約新台幣4元）上架銷售，並在短時間內售出了近600萬份，預計將導致數億元的經濟損失。

涉事月餅名為嘉華雲腿團圓大餅，共有兩個款式，凈含量400克，原價為39.9元（約新台幣159.6元），但標價1元（約新台幣4元）。一名來自廣東的消費者透露，其周三淩晨發現後，隨即下單了買了2份。約半小時後，商品恢復原價，而月餅原定當日發貨，但是訂單直至翌日也沒有發貨，其詢問客服也沒有得到回應。遇到類似經歷的人有許多，根據網友在社交平台上分享的訂單截圖，部分消費者一次性購買幾十份甚至90餘份。

對此，嘉華食品在商品的購買頁面上發布致歉信，稱由於內部操作的失誤，導致將團圓大餅錯誤地以到手價1元（約新台幣4元）上架銷售，且短時間內售出了近600萬枚。由於該價格遠遠低於成本價，此舉預計會造成數億元的經濟損失，團隊和公司都面臨巨大的壓力。

嘉華食品進一步致歉稱，為盡快糾正失誤，公司已成立專項工作組，並將盡快提供解決方案，「但是，如果您願意主動退款，我們真的萬分感激！」

公開資料顯示，雲南嘉華食品有限公司成立於1988年8月8日，總部位於雲南昆明，是雲南本土大型烘焙企業，旗下擁有大型連鎖烘焙品牌「嘉華餅屋」、知名伴手禮品牌「嘉華鮮花餅」、雲南高端烘焙連鎖品牌JUST HOT。現有員工5000餘人，連鎖門店近300家，遍布雲南省內各州地 。該公司名列第六批「昆明老字號」名單出爐中，據昆明市工業和信息化局今年5月發布的文章，嘉華食品2023年全年收入為19億元（約新台幣76億元）。

今次非近年首見類似事故，2021年10月時，元氣森林氣泡水一淘寶店鋪亦因優惠設置錯誤，導致原價79元（約新台幣316元）一箱的氣泡水變相降價低至3.5元（約新台幣14元），銷量隨即暴增30萬單，店鋪或因而損失200多萬元（約新台幣800多萬元）。2023年9月，國貨品牌潔柔官方直播間則因員工操作失誤，將原價56.9元（約新台幣227.6元）1箱的紙巾誤設置為了10元（約新台幣40元）6箱，引發搶購潮，最終成交訂單數超過4萬單，損失金額超千萬元，但事後潔柔官方承諾所有訂單將全部發貨。

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文章授權轉載自《香港01》

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