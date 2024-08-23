全紅嬋家湛江爆紅　旅行社推58元一日遊　首家餐館開業賣白切雞

距離全紅嬋在巴黎奧運會奪下奧運「雙金」已過去近20天，全紅嬋的家鄉廣東湛江邁合村依舊熱鬧，有內地旅行社打鐵趁熱推出58元（人民幣，下同。約新台幣232元）吳川至邁合村一日遊，價格十分低廉，報名參團後贈送容量為5升的電火鍋。

不過這個價格有年齡要求，為25至70歲，其他年齡需增加70元（約新台幣280元）。該旅行社工作人員更稱，該團為購物團，限制年齡之外也是需要有消費能力的遊客參團。

全紅嬋經濟火爆：全村開了第一家餐館

全紅嬋家附近，一家新開的餐館售賣烤乳豬、白切雞等菜品。店老闆娘介紹，她之前在別處開過飯店，因邁合村遊客眾多，3天前索性在家開起餐館，這是村裡目前唯一一家餐館。

據了解該家餐館門店招牌安置在屋頂，十分醒目。廚房則建在家門口的院子內，廚師們忙著洗菜、備菜。屋內坐有5、6桌遊客，也有許多人在屋外詢價。

另外，小吃街攤位較前幾日有所增加，除售賣各地美食外，還增添了打氣球等娛樂項目和一些粉面商戶。此外，隨著中秋節臨近，不少月餅商家也積極出攤。

全紅嬋鄰居賣牛雜改賣白切雞：不再虧本了

而在邁合村小吃街的另一端，全紅嬋的鄰居全華才在家裡擺起了牛雜攤。他曾賣牛雜虧本，被網友戲稱為「虧本哥」、「牛雜哥」。

全華才告訴記者，當時他剛開始做牛雜生意，有很多不懂的地方，才導致虧本，「現在不虧本了，只是比較辛苦。」他表示，做牛雜步驟十分麻煩，每天早上7點起床開始準備，收攤後打掃完衛生便接近凌晨，這段時間他已瘦近10斤。「兩個人每天光切牛雜就要兩個小時，更別說其他步驟了。」

最近全華才正嘗試做快餐，向遊客售賣白切雞、白切鴨。他提及，現在所有攤位要求22時30分結束營業。近日他還看到邁合村來了很多旅遊大巴，「有位報團的阿姨告訴我，這個團幾10塊錢一個人，報名後還送米。」

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文章授權轉載自《香港01》