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亂撿流浪死狗回家紅燒補身 浙江大媽中毒全身血流不止
中國大陸浙江嘉興一名56歲的王姓大媽（化名）近日因食用狗肉後全身出現異常出血不止的情況，隨後被診斷為中毒。據了解，王大媽在半個月前撿到一隻死去的流浪狗，誤以為吃狗肉能補身體，便將其帶回家紅燒食用。然後，她開始出現皮下瘀斑、血尿、頻繁流鼻血及牙齦出血等症狀，最終被送往浙江大學醫學院附屬第一醫院急診科。
大陸媒體《齊魯晚報》報導，經醫生檢查後，初步排除血液系統疾病的可能性，並對王大媽的血液、尿液等樣本進行了毒理分析，最終確診為「溴敵隆（撲滅鼠）」中毒。這是一種抗凝血類殺鼠藥，可能是流浪狗在食用被毒死的老鼠後死亡，而王大媽在食用該狗肉後間接中毒。經過及時的解毒治療，王大媽的病情終於穩定下來，脫離危險。
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文章授權轉載自《香港01》
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