港幣現金不夠付餐費…香港阿姨1句話霸氣解圍 陸客感動：幸福感爆棚

網上不時有大陸遊客分享在香港旅行的經歷，最近1名女子在小紅書分享在香港餐廳遇到的好人好事。樓主表示日前光顧港式懷舊點心店，用餐後才發現店內只接受港幣支付，她身上卻只有60港元現金（約新台幣245元），故打算向其他食客求助，希望以支付寶轉帳再換取港幣，最後遇上1對叔叔和姨姨，在知道樓主額外需要25元（約新台幣100元）時，「阿姨直接就給了我二十五，然後說：『不用給（支付寶）啦，遇見就是緣分，難得愉快』」，讓樓主瞬間「幸福感爆棚」，並發文記錄下這窩心一刻。

點心店只收港元現金

該名女子在小紅書以「在香港遇到好心人啦！！！」為題發文，表示日前在路過1間知名港式懷舊點心店，看到店內有許多食客，沒有多想便進店用餐，不料事後才發現店舖只收港幣現金，惟其身上只有60港元，還差大約25元，「就打算和周圍的居民用支付寶換一下港幣」。

樓主續指，她問的第1枱客人雖願意幫忙，卻遇上技術問題，無法用支付寶成功過數，只能找下一枱客人，該對叔叔和姨姨問她需要多少錢，樓主回答25元，結果「阿姨直接就給了我二十五，然後說：『不用給（支付寶）啦，遇見就是緣分，難得愉快』」，讓樓主非常感動，「瞬間幸福感爆棚，感覺香港還是很多居民對大陸人很友好的」，並指該對熱心食客臨走前還熱情地與樓主說再見，「讓我慢慢吃，祝我愉快」。

網友分享遊港暖心事

不少網友亦分享自己到港旅遊的親身感受，「是的，我去香港玩也是遇到的都是好人，搞不懂網上那些說歧視的是不是引流的」、「在香港等雙層大巴車，有個塗着紫色指甲油的阿姨人也很好，和我聊天（我用的半吊子粵語），她還在她手機上查我要等車的信息，查完後告訴我還有多長時間有車，都是她自己幫忙查的，特別暖」、「哪裏都有熱心腸跟壞心腸的人」、「哪裡都有好和不好，之前去的時候有被阿姨罵過，也有被阿姨叔叔幫助過，放平常心」。

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文章授權轉載自《香港01》