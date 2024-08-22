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影／大陸這所大學錄取通知書「超級鋒利」 剖西瓜、切肉都行

聯合新聞網／ 綜合報導
有新生用錄取通知書切西瓜，還真的能切成功。圖擷自ODDITYCENTRAL
有新生用錄取通知書切西瓜，還真的能切成功。圖擷自ODDITYCENTRAL

中國大陸北京化工大學在今年的新學期為學生準備了特別的錄取通知書，這份通知書鋒利如刀、堅固無比，還有學生拿來切肉剖瓜。

ODDITYCENTRAL報導，北京化工大學製作這款錄取通知書的材質，特別使用碳纖維複合材質，所以雖然這份通知書只有0.2公釐厚，還是十分堅固且銳利如刃。

一般來說，大學的錄取通知書通常只是通知學生被錄取，接著就會被收起來珍藏，但北京化工大學的這份通知書卻大不相同。有不少學生上傳自己用這份錄取通知書切水果、剁肉，讓網友全都看傻了眼，開玩笑說「這學歷果真硬啊！」

今年的錄取通知書是由該校的材料科學與工程學院研發而成。該系楊小平教授受訪時表示，這份碳纖維錄取通知書不僅顯示出學校使用複合材料的卓越能力，也象徵中國本土碳纖維複合材質從高端工業向日常應用的轉型。

碳纖維因重量輕、高比強度、高剛度、耐高溫及耐腐蝕等特性，在工業界被稱為「黑黃金」，還有「細如髮絲、輕如鴻毛、強如鋼鐵、貴如黃金」的美譽。

雖然通知書只有0.2公釐厚，卻能切開西瓜，引發網友討論和模仿，這也讓這份通知書被網友稱為「無敵錄取通知書」。不過儘管學校對於這項應用感到自豪，仍呼籲新生應停止這類危險的實驗，好好珍惜這份特殊的紀念品。

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