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迪士尼「廁所卡」爆爭議！陸女排隊途中上廁所 回歸超時需重排…崩潰跪地大哭

聯合新聞網／ 綜合報導
上海迪士尼一名女子因排隊中途離席上廁所，回來超時需重排，情緒崩潰。右圖為「廁所卡」示意圖，非當事人之資料。圖／擷取自微博 看度新聞
上海迪士尼一名女子因排隊中途離席上廁所，回來超時需重排，情緒崩潰。右圖為「廁所卡」示意圖，非當事人之資料。圖／擷取自微博 看度新聞

迪士尼號稱夢想國度，但即使在夢幻樂園裡，還是有現實上的生理需求要解決。一名中國大陸女子近日前往上海迪士尼遊玩，排遊樂設施時想上廁所，園方發放「廁所卡」要求女子要在20分鐘內回來，結果女子回來後被告知超時要重排，當下情緒崩潰跪地大哭。

根據《新京報》《上游新聞》等報導，上海迪士尼樂園近日因「廁所卡」制度引發爭議。一名女子在排遊樂設施中途想去廁所，但超過「廁所卡」規定的20分鐘時限，女子回來被告知超時需重排時，情緒激動，跪地嚎啕大哭。

所謂的「廁所卡」制度是指遊客在排遊樂設施時，若想上廁所可以向工作人員領取一張登記證，上面會記錄離開的時間、地點、排隊位置，遊客需在20分鐘內回來，若超時則需重排。設立的初衷是維護排隊秩序，保障遊客的遊玩體驗。

女子因上廁所超時崩潰的影片在微博上廣傳，網友們分成兩派激戰，一派認為已經有說明廁所卡的規定了，超時就應該重排，認為女子情緒失控的行為很不妥當；另一派則表示女廁本來就很容易大排長龍，女子跑去排廁所再回來很容易超過20分鐘，覺得廁所卡的制度應該要再調整。

上海迪士尼 迪士尼

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