淘寶「100%正品」官方店售假 大陸女律師維權43天終獲退1賠10

淘寶「百億補貼官方頻道」承諾確保為消費者提供100%正品，假1罰10，但四川的馮女士上月通過該店購買一對李寧籃球鞋，收貨後發現是假貨。

身為律師的她，此後開啟了長達43天的維權，即使提供李寧官方出具的鑑定報告證實是假貨，仍一度維權失敗。直至8月20日，才被淘寶通知通過了退1賠10申請。

《瀟湘晨報》報道，馮女士7月4日在淘寶「百億補貼官方頻道」花費365元（人民幣，下同。約新台幣1460元）購買一雙李寧籃球鞋，購買前曾咨詢客服，得到正品保證的承諾後便下單，未料之後收到一雙包裝簡陋的球鞋，球鞋二維碼和包裝盒二維碼均模糊。

7月8日，馮女士向客服反饋並提出假1賠3，對方要求提供假貨證明，「我反問，應該由商家提供合法供貨證明，證明銷售的是正品」。淘寶方面稱，商家未在24小時內提供供貨證明，判定馮女士維權主張成立，會假1賠3，但5個工作天後，她被告知因未有提供假貨證明，因此財務審核沒有通過。

隨後，馮女士聯繫李寧做鑑定。2024年8月6日，李寧（中國）體育用品有限公司出具的鑑定報告顯示，以上圖中產品（馮女士網購的李寧球鞋）不符合該公司正品標準，屬於假冒「李寧LINING」品牌產品。

馮女士稱，在等待鑑定期間，淘寶商家曾以發錯貨、球鞋需要維修等為由欲調解，但她沒有接受。當她向淘寶客服提供鑑定報告並要求假1賠10時，對方仍稱要商家舉證，之後以商家24小時沒有提供供貨證明為由，判定馮女士的維權訴求成立，但之後又稱財務審核不通過。

無奈之下，作為律師的馮女士考慮循司法程序起訴對方。8月20日，在維權43天後，她被通知假1賠10申請通過，「作為律師，懂得如何收集證據，維權都這樣困難。何況普通的消費者」。

馮女士認為，商家應該證明產品供貨渠道、產品的真偽，並提到淘寶沒有暫停商品銷售及主動調查，至今仍在銷售該產品。

淘寶百億補貼官方客服稱，假1賠10由淘寶擔保。「支持官網、支持海關、支持中檢、支持專櫃鑑定」。若供應商在服務中出現不當之處會作考核，淘寶網也會根據實際情況處理，降低供應商店舖排名、寶貝排名等。

李寧官方客服稱，若消費者有李寧官方鑑定報告，則以鑑定報告為準，並稱李寧只有天貓的部分店舖有授權，「我們只認可李寧一級授權，二級授權不清楚。非授權渠道，它的貨品來源我們稱為非授權」。客服提醒，消費者應謹慎選擇購物渠道，建議在李寧官方授權的店舖購買商品。

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文章授權轉載自《香港01》