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西九龍高鐵走私／腳踩近200卡鑽石闖關 男子慌失失露破綻遭查獲

香港01／ 撰文：盛昀
西九龍站海關在旅檢進境渠道查獲的在運動鞋鞋墊下方藏匿的透明寶石為鑽石戒面。（海關發布）
西九龍站海關在旅檢進境渠道查獲的在運動鞋鞋墊下方藏匿的透明寶石為鑽石戒面。（海關發布）

據中國大陸海關公衆號「海關發布」消息，近日有一男子由西九龍站口岸進境內地時被攔截檢查，海關發現其運動鞋鞋墊下方藏匿有鑽石戒面4包，共計39.73克（198.67卡），價值24.4萬元（人民幣，下同。約新台幣97.6萬元）。

據「海關發布」今日（21日）消息，近日一名旅客從西九龍站口岸旅檢進境大廳進境時，神態異常、形跡可疑，海關關員遂對其進行攔截檢查。

經檢查，發現該旅客的運動鞋鞋墊異常突起，鞋墊下方有用透明膠袋封裝的鑽石戒面4包，共計39.73克（198.67卡）。經鑑定，西九龍站海關在旅檢進境渠道查獲的在運動鞋鞋墊下方藏匿的透明寶石為鑽石戒面，案值約24.4萬元（約新台幣97.6萬元）。

海關提醒，根據《中華人民共和國海關行政處罰實施條例》第七條，以藏匿、偽裝、瞞報、偽報或者其他方式逃避海關監管，運輸、攜帶、郵寄國家禁止或者限制進出境的貨物、物品或者依法應當繳納稅款的貨物、物品進出境的是走私行為，將被追究法律責任。

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文章授權轉載自《香港01》

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