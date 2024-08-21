深圳地鐵活春宮！男女車廂摸胸照瘋傳 1動作更離譜震驚中港網友

情到濃時想親熱也要注意場合！香港及大陸網路近日瘋傳2張照片，指深圳地鐵有男女坐在車廂地上公然伸手進外衫內摸胸、激吻，旁若無人，場面令人咋舌。網友看過照片議論紛紛，「黐線㗎？（不正常）」、「不知羞恥」，也有人笑言「又是土地問題？」、「跌咗嘢入去（衫）執返啫」。照片至近日被「翻炒」（翻出來）再瘋傳。

香港及大陸網路近日流傳2張照片，據指是深圳地鐵車廂內拍攝，但未知時間。第1張照片見到1名穿黑衣眼鏡男子，與1名戴同樣眼鏡的短裙女子互相箍緊坐在車廂間連接通道地上，其中男方把右伸入女方外衫內胸部位置，似有動作，2人的不遠處站着多名乘客。

另1張照片動作更離譜，見到男女擁抱，嘴對嘴深情激吻，樣貌更清晰可見，2人身旁同樣有乘客站着，估計當時車廂內有不少乘客。

照片引來網民熱議，有人斥責該對男女行為離譜，「黐線㗎」（不正常）、「真的都做得出」、「地鐵裏這樣，真的特別不雅觀」、「色膽包天，如入無人之境」、「不知羞恥」。也有網友笑言，「又是土地問題？」、「好火熱！」、「跌咗嘢入去（衫）執返啫」、「年輕人比較奔放」、「只要自己不尷尬，尷尬的是別人」。

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文章授權轉載自《香港01》