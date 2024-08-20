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影／天有異象？成都夏季天空驚見「7顆太陽」 網急喊：需要后羿

香港01／ 朱加樟
大陸成都近期日日高溫，在8月18日，成都市民拍下7顆太陽同框的影片，引發熱議。圖／擷自《四川日報》
大陸成都近期日日高溫，在8月18日，成都市民拍下7顆太陽同框的影片，引發熱議。圖／擷自《四川日報》

中國大陸成都近期日日高溫。在8月18日，成都市民拍下7顆太陽同框的影片，引發熱議。看到影片後，網友們「緊急召喚」后羿。

據拍攝影片的網友描述，影片是隔著玻璃拍的，但多個角度都能看到。網友又稱，「異象」大概1分鐘後就消失了，很多人在不同角度都能看到，紛紛觀看拍攝，感覺很幸運。

專家：正常光學現象

陸媒《封面新聞》引述大陸四川省天文科普協會副會長曾陽稱，這其實是正常的光學現象。這種現象是由於觀測者隔著夾層玻璃，經過多次折射和反射後看見的虛像。

曾陽表示，「每多一層玻璃，就多一個虛像，有時同一塊玻璃，不同角度去觀察，看到虛像的數量也會不一樣」。

報導指，從影片裡看，多顆太陽的成像都是正立的，且有明顯的減光，符合折反射成虛像的特徵。

新聞一出，大陸網友紛紛熱議，「后羿，來幹活了」、「全球氣候變暖的真相終於找到了」、「以前有九顆」、「看到這一幕應該挺幸運的」。

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文章授權轉載自《香港01》

影片 高溫

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