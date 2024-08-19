「爸爸，他們在幹什麼？」 上海展覽現「18禁」性愛模型 嚇壞家長

第二屆上海（國際）微縮藝術模玩展於8月17日至18日在上海世博展覽館舉辦。然而有動漫模型區，有廠商公然展出18禁「性愛姿勢」模型，令帶女兒前去參觀的劉先生十分尷尬。

據《新民晚報》報導，劉先生說，女兒喜歡模型，趁著暑假，他花費49元（人民幣，下同。約新台幣196元）一張的門票價格，帶著女兒前往世博展覽館，專門觀摩這場微縮藝術模玩展覽會。

當他們走到一個寫有「久靈創新社」字樣的展台時，劉先生的女兒看見桌面右側高位的紙板箱上，醒目地擺放著10多只模型，並問劉先生，「爸爸，這些是什麽東西？他們正在幹什麽呀？」順著女兒手指的方向，劉先生定睛一看，立馬嚇了一跳。「這種尺度的模型，怎麽能夠公然展示？」

劉先生拍攝照片中，這些棕褐色的模型有10多組，雖然擺放在攤位高處角落，但仍能看清分別是一對對衣不蔽體的男女，正相互交疊，擺出性交姿勢。劉先生說，他當場蒙上女兒的眼睛，帶她離開該展位。

劉先生認為，這個攤位前有不少市民駐足、觀看和購買，其中，不乏一些面孔青澀的未成年人和小朋友們，「雖然有些掃興，我的女兒也悶悶不樂的，但我實在是很尷尬，都不知道怎麼去跟她解釋，只能帶她回家了。」

事後，展商負責人致歉回應表示，展位上確實擺放了相關「不合適」的模型。但他解釋，「這些是用於場景模型的配件，我們也是私底下作分享，確實有些暴露」，並表示，已特意將這些模型放在較高的位置，兒童不易觸碰得到；他也坦言，確實希望通過這樣的方式，來獲取一定的關注度。目前，已將這些模型撤走。主辦方也已對自稱「剛涉足社會」的攤主作口頭警告。

動漫模型、二次元、Cosplay等在內地已獲不少民眾喜愛，該事件被曝後，有不少網民認為家長思想太保守；不過也有網民認為，即使需要「性教育」也不應該在有未成年的場合出現此類「18禁」物品。

網友觀點

啊！？我以為是那種穿的很清涼的漂亮大姐姐，還真是黃啊？ ！這也太黃了吧 有些家長的想法比老一輩還保守，再加上現在這種動不動就舉報的風氣，感覺回到了80年代以前 這種展館確實不合適呀，很多小孩子去，這可不是保守的問題 莫名其妙，未成年保護知道是什麼意思嗎？打著二次元的旗號擦邊就算了，都當眾傳播淫穢了還口口聲聲說是自由開放？ ？ ？ ？ 家長思想太陳舊，模型既已放在高處，便是兒童接觸不到之處。這就好像日本電視台的成人節目都在半夜播放，而不是一刀切地禁止。 小孩不是瞎子，放在高處就以為看不到了，這和掩耳盜鈴有什麼差別？ 擺出來的時候居然沒有人舉報，這真是離了大譜了

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文章授權轉載自《香港01》