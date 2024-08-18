48歲婆婆「替尪添弟」！媳不解為何高齡生二胎 網瘋猜1原因：意思很明顯了

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香港01／ 撰文／喬納森
陸有人妻在網上發文，指現年48歲的婆婆在去年生了第二胎，替丈夫添了名小弟弟，可是人妻覺得婆婆因此急速老化，相比以前生活更「受罪」，不理解為何婆婆要生小孩來折騰自己。寶寶示意圖。圖／Ingimage
陸有人妻在網上發文，指現年48歲的婆婆在去年生了第二胎，替丈夫添了名小弟弟，可是人妻覺得婆婆因此急速老化，相比以前生活更「受罪」，不理解為何婆婆要生小孩來折騰自己。寶寶示意圖。圖／Ingimage

如今醫學昌明，女性做高齡產婦十分普遍。大陸有人妻在網上發文，指現年48歲的婆婆在去年生了第二胎，替丈夫添了名小弟弟，可是人妻覺得婆婆因此急速老化，相比以前生活更「受罪」，不理解為何婆婆要生小孩來折騰自己。

帖文一出引來不少網友熱議，「要妳養呢還想不明白」、「如果我公公婆婆這個歲數生孩子，我立刻離婚」。

大陸有人妻早前在微博發文，指現年48歲的奶奶，去年4月生了第2胎，「沒錯，給我們生了個弟弟，現在聽老公說她快抑鬱了，因為根本沒辦法帶，我也想不通為什麼她要生二胎」。

人妻又指，奶奶以前所過的日子真的快活過神仙，下班後上街遛狗，或約幾個朋友喝酒聚會，平日在家裏種花，生活十分清閒，可是現在她到拜訪奶奶家，發現花都枯萎了，不然就是空盆，狗也送給其他親戚了，因為沒有時間照顧，而且奶奶整個人看上去急速衰老，「真是太受罪了，不知道以後可以做什麼」，讓人妻不明奶奶為何要如此折磨自己。

帖文一出即引起網友熱烈討論，不少人留言，「叫她再忍忍，退休後日子就會好過」、「要妳養呢還想不明白」、「這個意思很明顯了，過段時間就受不住了，為了健康，會送來給你這個年輕人帶」、「不是為自己生，是為你們夫妻生的」。

有人這樣猜測，「他媽媽敢生，當然是因為有你這個現成的免費保母啊」。亦有人留言，「確定是妳婆婆生的？不是妳老公的小三生的」。有人表示接受不了，「如果我公公婆婆這個歲數生孩子，我立刻離婚」。

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文章授權轉載自《香港01》

婆婆 年輕人 老公

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