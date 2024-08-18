新婚妻拿光禮金失蹤！12年後網上重逢 丈夫再度被騙怒殺妻遭判死
中國大陸男子與新婚妻子舉行婚禮20多天後，女方竟拿光禮金後失蹤，當時他們並未到政府部門登記。直至12年後，男子在網上平台重遇前妻，聊天時多次向對方追討禮金，並發現女方已再婚。前妻聲稱希望和現任丈夫離婚，想借錢請律師，男子以為能重修舊好決定借錢，事後驚覺自己受騙，其後在一次爭執中，他怒而用刀將前妻和現任丈夫一同刺死，早前他因犯故意殺人罪，被判處死刑。
綜合大陸媒體報導，大陸河南省南樂縣有名路姓男子，在24歲時經朋友介紹下認識當時20歲的郭姓女子，女方帶着1個孩子，不過路男認為自己條件不優，家中有卧床病母要照顧，加上家人也不反對，於是提出以4萬人民幣（約新台幣170,173元）禮金向郭女提親。
兩人在2009年舉行了婚禮，但並未去民政部門註冊登記。不過，當路男以為一家人幸福過日子，郭女竟在結婚儀式結束後20多天，突然帶着孩子和禮金離家後失聯。
直至12年後，2021年路男在網上平台偶然見到郭女，和郭女聊天時，對方以「和現任老公離婚需要請律師」等理由向路男借錢。路男抱着和「前妻」重修舊好的幻想，再給她4萬多元人民幣（約新台幣170,173元），後來發現女方和現任老公段男感情其實很好，驚覺自己再次被騙，於是要求郭女還錢。
路男多次向郭女和段男追討不果，去年5月4日，路男再次向郭女及段男追債，可是在衝突過程中，路男一怒之下用刀刺死郭女和段男。今年4月他因犯下故意殺人罪，被判處死刑。
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文章授權轉載自《香港01》
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