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臭如下水道！他砸大錢吃麵疑咬到「爆汁老鼠」 傳店家已停業

香港01／ 陳進安
大陸一名網友爆料，指自己在蘇州一間麵店花人民幣166元（約新台幣736元）吃了一碗老鴨麵，結果疑似吃到腐爛老鼠。圖／擷自《九派新聞》
大陸一名網友爆料，指自己在蘇州一間麵店花人民幣166元（約新台幣736元）吃了一碗老鴨麵，結果疑似吃到腐爛老鼠。圖／擷自《九派新聞》

近日，中國大陸江蘇一名網友爆料，指自己在蘇州一間麵店花人民幣166元（約新台幣736元）吃了一碗老鴨麵，結果吃出了奇臭無比的一大坨東西，且伴有黑色的汁水。評論區網友紛紛認為異物疑似是腐爛老鼠。周四（15日），姑蘇區市場監督管理局發布情況通報，指未檢出鼠源性等其它動物源性成分。

涉事吳姓網友稱，自己當時麵吃到一半時，見到湯內有一團狀的東西，不料咬了一口後發現是臭的，「因為老鴨是滷過的，我在想是不是調料或者說是什麽肉掉下來的，我就放在嘴裡吃，咬開的時候它就爆汁，里面有黑色的汁水，染的我全嘴都是黑色的汁水，搞得整個屋裡都是臭的，它就是一股下水道臭味」。

吳男指，異物沒有經過化驗最終確認，部分留在商家處，部分被他帶回家中，放在冰箱內保存。他要求商家公開店內監視器片段，並要求調查食品安全問題、檢測異物到底是什麼。

涉事店家則稱，男子所坐的位置剛好處於監控盲點，且其背朝監控鏡頭，強調製麵過程沒有問題。

涉事店鋪靠近蘇州地鐵一號線樂橋站，毗鄰蘇州熱門景點觀前街，事後處於停業狀態。菜單顯示，該店的麵售價均高於人民幣100元（約新台幣425元），其中價格最低的雪菜黃魚麵也要人民幣156元，而最貴的澳洲龍蝦麵價格高達人民幣2688元（約新台幣1.1萬元）。至於上述網友聲稱吃出異物的黃芪老鴨麵則售價人民幣166元（約新台幣736元）。

事件引起熱議，網友紛紛認為事主吃出的異物疑似是腐爛老鼠，更有人形容其是「爆汁老鼠」。

對此，姑蘇區市場監督管理局收到投訴後，立即展開調查，將雙方當事人各自留存物送蘇州市產品質量監督檢驗院進行檢測，並邀請相關行業專家參與。

通報指，經檢測，所有送檢樣品均檢出鴨源性成分，未檢出鼠源性等其它動物源性成分。

不過通報也提到，在消費者提供的留存物中發現有一個尖銳的異狀物。經專家研判，消費者反映鴨腿咬開後出現黑汁和惡臭的情況，是因為養殖環節此異物沒入鴨腿造成的內部肌肉組織感染。商家在加工製作過程中未發現。

姑蘇區市場監督管理局根據調查情況依法依規進行了處理。雙方當事人已達成諒解。

下一步，姑蘇區市場監督管理局將進一步加大食品安全監管力度，及時處置並回應消費者訴求，切實保障消費者合法權益和食品安全。

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文章授權轉載自《香港01》

消費者 異物 老鼠 食品安全

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