每次收千元！中國大陸攝影師平價來港婚攝及街拍 入境處「放蛇」逮3黑工

中國大陸攝影師透過社交平台賣廣告，以平價的婚禮及街頭攝影作招徠，每次$1,000至$1,500（約新台幣4,000至6,000元）不等，收費後來港提供服務。香港入境處透過「放蛇」行動，拘捕3名大陸男女涉嫌做非法勞工，並沒收一批攝影器材及手機等。根據入境處展示的圖片，該社交平台應是「小紅書」。入境處提醒，顧客如明知服務提供者不可合法受僱，一經定罪，可被判罰款50萬元（約新台幣200萬元）及入獄10年。

入境處特遣隊副指揮官梁梓聰講述案情稱，有大陸影攝師利用主流社交平台，聲稱可在港提供平價的婚禮、街頭攝影服務吸引香港本地顧客，然後來港提供服務。入境處專責調查組根據情報分析，鎖定一些可疑的大陸攝影師，並於本周三及周四（14日及15日）「放蛇」，喬裝顧客查詢及預訂服務，其後在他們來港提供服務時採取拘捕行動，結果拘捕3名非法勞工，包括一男兩女（年齡介乎25至30歲），他們均為大陸旅客的身份，惟每次收費$1,000至$1,500（約新台幣4,000至6,000元）不等；行動中沒收了一批攝影器材及手機，不排除再有人被捕。

3名被捕者並不相識，是3宗獨立案件，各人是否曾在港犯案，仍有待調查。入境處相信他們在港沒有公司聘用，以獨立人士身份來港提供服務。

梁梓聰續稱，不法分子以網上平台作犯案的媒介和工具，入境處一直有進行針對性的網上巡邏，以偵查互聯網上的罪行，並會繼續透過不同途徑搜集非法勞工的證據。他警告，如發現有人利用社交媒體或通訊軟件去組織、安排巿民如犯任何聘用非法勞工的罪行，會果斷執法。

梁又重申，非法勞工固然要面對刑責，僱用不可合法受僱亦屬嚴重罪行。顧客如明知服務提供者不可合法受僱，又或沒有進何切實可行的辦法去確認，有機會觸犯協助及教唆他人在港違反逗留條件，一經定罪，可被判罰款50萬元（約新台幣200萬元）及入獄10年。巿民要謹慎光顧網上平台不同類型的服務，以免誤墮法網。

市民如有疑問，可致電入境處熱線2824 1551，電郵Anti_crime@immd.gov.hk，或於網上舉報或查詢。

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文章授權轉載自《香港01》