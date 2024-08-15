陸女突跳下鐵軌！為幫兒撿一物「鑽火車底」 網傻眼：什麽東西比命還重要

8月11日，湖北武昌站的火車即將開出時，有女乘客突然跳落路軌並鑽入火車底尋物，場面驚險萬分。

影片顯示，火車駛入站內即將開車時，女乘客突然從月台上跳落路軌並鑽入火車底，大批乘客和乘務人員紛紛勸說。

在片中，一名男童大聲叫喊「在底下，看不見，快上來」，又邊哭邊說自己的眼鏡跌落路軌。該名女乘客一直尋找，並未爬上月台，一旁的乘務人員趕到後勸說「眼鏡重要還是命重要」。

拍片者在評論區留言稱，男童不慎將眼鏡跌落路軌，其母親便跳落月台尋找，幸最後尋回眼鏡，「當時讓人看得心驚膽戰」。拍片者表示，武昌站為始發站，不然會造成更大的影響。

《瀟湘晨報》報導，8月12日，武昌站工作人員表示，該事件已經有相關單位介入調查，「之後的情況可以關注鐵路對外宣傳部門了解最新進展」。

網友點評：「什麽東西比命還重要」、「眼鏡事兒小，命最大」、「總有人頭腦發熱幹蠢事」、「這不拉黑名單裡？」、「應該追究她的法律責任，太可怕了」、「太危險了，拿生命開玩笑」、「可以報警抓起來了。配眼鏡也就二百（人民幣）左右」、「你知不知道你這樣一弄，你賠償的可能比眼鏡還高」。

延伸閱讀：

上海公園現「海豹曬背族」風潮 「三伏天」新奇養生法引熱議

蘋果罕見生出大蘑菇！吸引中科院專家「千里求購」 能否食用？

文章授權轉載自《香港01》