女子閨房驚見陌生男躺床！向室友抗議反遭嗆「又沒拿你東西」

在外累了一天只想回家躺床，結果自己床上有陌生人真的又驚嚇又心累。中國大陸安徽一名女子回到合租的家裡，發現她床上躺著一名陌生男子，原來是室友的親戚。女子抗議室友的行為還被對方家人嗆「又沒拿你東西」。

根據《星視頻》報導，安徽一名女子在外與人合租，某日回家後發現她的床上躺著一名陌生男子，嚇出一身冷汗。後來經確認，陌生男子是室友的親戚，室友說自己房間沒冷氣，女子房間有冷氣便讓親戚去休息，也沒事先通知女子。

女子表示當初合租的時候就有講好，不帶男性和外人進來，結果抗議時，室友的家人還說：「睡一下怎麼了，又沒拿你東西」。

網友對於室友的行為大感不齒，「沒界線感的人，素質不好」、「合租不帶外人，懂嗎？而且怎麼會有這麼不要臉的人隨便進別人房間」、「報警」、「沒臉沒皮的室友和她的親戚」、「髒死了，床單被套都得扔了，這房子也別租了，換室友」。

也有人表示，所以自己寧願省吃儉用也要自己住一間，「永遠不知道合租的室友是什麼人」。