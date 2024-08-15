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爸常漏夜「釣魚」…她不解哪裡有趣 網提1關鍵：釣的是自己

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發文詢問，她不解為何男人都那麼喜愛釣魚。示意圖／ingimage
一名女網友發文詢問，她不解為何男人都那麼喜愛釣魚。示意圖／ingimage

釣魚是許多男人都喜愛的休閒運動，能夠舒緩生活緊繃的壓力和煩惱。一名女網友發文詢問，她不解為何男人都那麼喜愛釣魚，甚至夜不歸宿到別人魚塘偷釣。對此，網友提出了1關鍵：「釣魚的時候你只需考慮如何釣上魚，而不是一個父親一個丈夫一個兒子」。

一名中國大陸女網友在百度貼吧《釣魚吧》發文，她表示自己從小在暑假時，就經常見同學和老師去釣魚，一釣就是一整天，雖說有同學會叫她一起去，但她去一次就後悔了，天熱又無聊，蟲子和蚊子很多，原PO根本坐不住，「不如在家裡看電視玩遊戲」。

原PO接著表示，她爸爸也很喜歡釣魚，經常夜不歸宿，而且據說還是去別人養魚的魚塘偷釣的，屋裡屋外全是魚腥味，一天三餐除了魚就是魚，平時也不捨得買肉，問就說魚肉營養高，讓原PO相當無奈，「浪費的時間精力還有金錢完全不成正比，真心覺得釣魚沒有什麽意思」。於是好奇詢問網友：「為何有人會喜歡釣魚呢？」

對此，一名網友提出了精闢的答案，說出了男人的真實想法，「釣魚的樂趣在於，你去釣魚的時候，真真正正的只是一個普通的釣魚佬，釣魚的時候你只用考慮如何上魚，不是一個父親一個丈夫一個兒子，就像千百年前一樣，簡單的漁獵，基因裡面寫著的」、「就如一個很經典的問題，為什麽很多人開車到了家之後會在車上待幾分鐘？因為這幾分鐘是真正屬於自己的幾分鐘，釣魚也是一項類似的事情，現實生活中難免要戴上各種面具應對各種各樣的人和事情，但是至少有這樣一件事，我們只需要考慮怎麽上魚就好」。

也有網友提出，釣魚並不是為了釣上魚，而是舒緩心態，「釣魚時的心態是有一個過渡的，為魚→為漁→為娛，是為了讓自己心態有一個舒緩的方式，你要說到意義，其實你想一下你玩遊戲的意義在哪裡呢？理解這個世界的參差，有合理安排遊戲時間，也有沉迷遊戲的，釣魚也一樣，並不是每個人都是瘋魔的，拿個例當通例去解釋一件事物的時候，出發點就是錯的」。

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