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放任男童鬧脾氣躺馬路 下秒「遭車輾過頭」！網暴怒：家長也不懂事

聯合新聞網／ 綜合報導
廣東一名男童鬧脾氣躺在大馬路上不肯起來，遭轉彎車輛輾過。示意圖，非當事人。圖／ingimage
廣東一名男童鬧脾氣躺在大馬路上不肯起來，遭轉彎車輛輾過。示意圖，非當事人。圖／ingimage

小孩在公眾場合哭鬧父母也很頭痛，但教育還是要看一下場合。中國大陸廣東日前一名男童鬧脾氣，躺在大馬路上不肯起來，家長拉不動便放手離去，結果此時一輛車開過，輾過男童頭部。監視器畫面曝光後引發廣大網友撻伐。

根據《星視頻》報導，本月12日在廣東發生一起驚悚事件。一名男童在馬路邊鬧脾氣，甚至躺在大馬路上不肯起來，家長拉不動他，也負氣放手離開。

結果下一秒一輛轉彎車開過，疑似因死角沒有注意到男童，後輪就直接輾過男童的頭部。男童痛到摀住腦袋，家長也隨即衝回來查看。

路口監視器拍下這驚險的瞬間，看到影片的網友們大多都在譴責家長的教育方式，「家長是不是不知道什麼是『監護』」、「我真是服了這種家長，再怎麼生氣，要教育也不能在馬路上這樣呀，害人害己」、「我的天啊，小孩不懂事，家長心裡也沒數嗎」。但也有部分網友認為教訓得好，「我只能說壓得好，熊孩子以為全世界都要讓著他，竟然還敢躺在馬路上」、「說實話，有點爽，希望所有超熊小孩都把大馬路當他家客廳」、「壓到那一刻全身有種酥麻的快感」。也有不少人為司機抱屈。

教育小孩是家長永遠的課題，大人難免也有情緒失控的時候，但性命安全最重要，發生爭執時還是要理性處理。

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