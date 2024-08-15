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夜間驚魂！華山纜車突停電 遊客懸2000米高空一小時：差點留遺言

香港01／ 撰文／盛昀
纜車示意圖。圖／ingimage
纜車示意圖。圖／ingimage

8月13日夜晚，中國「五嶽」之西嶽華山的西峰索道因停電發生故障懸停在高空中，有人被困纜車裏，該索道的終點海拔高度達2082.6米。

據大陸媒體《瀟湘晨報》報導，8月13日，陝西省渭南市華山西峰索道因停電發生故障。影片顯示，有人被困纜車中，而纜車懸在半空，外面已是一片漆黑。

遊客朱先生憶述，當日晚上，朱先生正準備乘坐索道下山，結果被告知索道已經停運了。朱先生一行人又等了1個小時，最終步行離開。

有網友在社交平台稱自己在半空被掛了1個小時，「就差留遺言了」，不少網友也表示自己被困半空的感受：「13分鐘硬是體驗了1個小時」、「我們被掛了1個小時，就差留遺言了」、「我就是索道坐到一半停電的幸運兒，等了一個半小時才被一點點送下去」、「掛在這的時候真是啥救援電話都打了，保險也在纜車上買了」。

據《瀟湘晨報》14日報導，景區職員回應稱，當時停電後，景區啟動了備用發電機，將乘客安全地運送下山了。啟用備用電前進行了調試，由於是備用電，運輸遊客的速度比正常供電的速度慢一些。目前，景區電力已經恢復正常。

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文章授權轉載自《香港01》

停電 纜車

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