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代駕比客人還醉？深圳男子無奈遇上無照代駕 主顧車還被扣

香港01／ 撰文：許祺安
大陸廣東深圳一名肖姓男子近日酒後找代駕開車，卻遭遇令人啼笑皆非的場面。代駕在路上遭遇警察臨檢時，被發現體內酒精濃度竟然高於他自己，更令人震驚的是，這名代駕還是無照駕駛，讓肖男感到相當無奈。示意圖／ingimage
大陸廣東深圳一名肖姓男子近日酒後找代駕開車，卻遭遇令人啼笑皆非的場面。代駕在路上遭遇警察臨檢時，被發現體內酒精濃度竟然高於他自己，更令人震驚的是，這名代駕還是無照駕駛，讓肖男感到相當無奈。示意圖／ingimage

大陸廣東深圳一名肖姓男子近日酒後找代駕開車，卻遭遇令人啼笑皆非的場面。代駕在路上遭遇警察臨檢時，被發現體內酒精濃度竟然高於他自己，更令人震驚的是，這名代駕還是無照駕駛，讓肖男感到相當無奈。

根據《瀟湘晨報》等大陸媒體報導，肖男在本月8日與朋友聚餐後，因為飲酒不便開車，遂雇用了一名代駕。未料在行駛途中遇到警方臨檢，代駕竟被檢測出酒精反應。儘管代駕辯稱是因為吃檳榔導致，但檢測結果顯示其酒精濃度甚至高於肖男本人。

更讓人難以置信的是，警方進一步查詢後發現，這名代駕根本沒有駕照，因為其駕照早已因酒駕被吊銷。肖男最終也被警察帶回警局做筆錄，車輛則被暫時扣留一天，讓肖男無言以對。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》

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