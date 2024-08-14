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驚悚影片曝光！保時捷疑闖紅燈撞騎士再撞樹 ｢炸成火球｣燒死司機

香港01／ 撰文：盛昀
保時捷撞上路側行道樹後自燃。（影片截圖）
保時捷撞上路側行道樹後自燃。（影片截圖）

據大陸媒體《第一現場》，昨日（13日）上午，浙江一輛保時捷撞樹起火的影片引發關注。當地警方通報指，該輛保時捷撞上路側行道樹後自燃，造成司機死亡。

大陸媒體《第一現場》報導，浙江舟山，昨日（13日）一輛保時捷疑似在路口闖紅燈，撞到一輛電動車後，又高速撞上了路口對面的綠化樹，隨後起火燃燒，車輛被燒成空殼。影片可見，車輛自燃後火光衝天，並冒起陣陣濃煙。

昨日（13日）舟山交警通報稱，13日凌晨5時許，唐某（男，湖北人）駕駛一輛私家車，與電動自行車發生碰撞後，撞上路側行道樹引發車輛自燃，造成唐某死亡。

大陸媒體《第一現場》報導，有知情人透露，涉事車輛疑為保時捷的一款燃油車，因為車輛採用中置後驅的發動機佈局，油箱被設計在了車輛前部，位於副駕翼子板上方。在本次車禍事故中，車輛前部高速撞上樹之後，可能油箱受到擠壓變形，才猛然起火。

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文章授權轉載自《香港01》

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