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對身高不滿！他砸45萬「斷骨增高」釀終身傷殘 哭訴：沒有一天不後悔

香港01／ 孫聖然
大陸一名29歲男子，因為自己的身高自卑多年，而選擇做「斷骨增高」手術，未料術後竟成了終身傷殘。圖／擷自《都市報道》
大陸一名29歲男子，因為自己的身高自卑多年，而選擇做「斷骨增高」手術，未料術後竟成了終身傷殘。圖／擷自《都市報道》

中國大陸河南新鄉一名29歲男子，因為自己的身高自卑多年，而選擇做「斷骨增高」手術，未料術後非但沒有達到理想的身高，還滿腿傷疤，更成了終身傷殘。事實上，原大陸衛生部早在2006年就已明令禁止該手術。

今年29歲的小安（化名）身高164公分，而一直為這個身高感到自卑的他，近日偶然看到有關「斷骨增高」的消息，於是滿懷欣喜的花了10幾萬元人民幣（約新台幣45萬元），在一間公立醫院進行了增高手術。

未料，手術過後，小安不僅沒能得到滿意的身高，還落下了長短腿等各種毛病，他不禁說到，「沒有一天不後悔的。也沒有長高幾公分，還成了殘疾。」

事實上，醫學上確有存在「斷骨增高手術」，它又稱為「肢體延長術」。顧名思義，是手術將腿骨斷開分離並固定後，通過不斷拉伸金屬固定裝置，利用肢體組織能夠在外力刺激下逐漸再生重建的原理來填補骨骼空缺，完成「牽拉-骨再生-骨延長」的循環，最終實現延長肢體長度或改善骨骼畸形的目的。

這種手術最初由蘇聯骨科醫生用來治療四肢骨畸形缺損的患者，特別是對小兒麻痹症後下肢不等長的患者治療效果顯著。不過，「斷骨增高」手術風險極高，手術實施過程可能造成腿部的神經血管損傷、皮膚軟組織感染及壞死等，患者還可能遭遇骨骼不癒合或骨髓炎等併發症，嚴重的可造成肢體終身殘疾，給患者的身體及心理均造成沉重打擊。

然而，早在2006年，原大陸衛生部就下發了《關於對「肢體延長術」實施嚴格管理的通知》，明確規定大陸實施該技術的適應症為先天畸形、外傷、腫瘤、感染等原因所致的骨缺損或肢體不等長，以及因疾病引起的肢體畸形，並嚴禁用於醫療美容項目。

據北京友誼醫院骨科主任醫師唐海解釋，「該手術的做法是把骨頭打斷，在骨斷端兩側用外固定架固定，然後每天一亳米延長，最終延長數需要根據上下肢比例，找到合適的延長長度，因為延長過多會造成重心偏高，病人容易摔倒。」大陸早些年允許進行該手術，後來因為副作用較多，被明令禁止不能用於美容手術，也就是單純的增高手術。

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文章授權轉載自《香港01》

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