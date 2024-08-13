以為腫瘤...他腹痛3個月開刀見「1物」藏腸道 真相曝光傻眼了

中國大陸廣東省佛山市一名中年男子因腹痛持續超過三個月，決定前往醫院就診，原本以為可能是腹部長了腫瘤，但在手術過程中卻發現令人難以置信的真相。該男子因為腹痛難忍，多次檢查後，醫生根據CT掃描結果判斷他的迴盲部位可能有腫瘤，建議立即開刀處理。然而，手術進行到一半時，醫生意外地在他的腸道中找到了一把完整的叉子，這一發現瞬間推翻了此前的診斷。

陸媒《廣州日報》報導，經醫生確認，該男子並未長腫瘤，而是這把叉子導致了他的長期腹痛。術後，男子回憶起事件的經過，原來幾個月前，他曾與朋友聚會喝酒，在酒醉之下參加了一場荒唐的賭局——誰能把叉子吞下去。該男子因為醉酒，竟然真的把叉子吞入腹中，隨後也未感到異樣，直到數月後腹痛難忍才前往醫院檢查。

大陸一名中年男子在酒醉之下將叉子吞下去，導致腹痛3個月。圖／擷自《廣中日報》

這宗事件不僅讓在場的醫護人員感到驚訝，也讓該男子及其家人害怕不已。醫生警告大眾，飲酒過量可能會導致各種不可預見的危險行為，應該保持理智，避免危險舉動。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》