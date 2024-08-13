快訊

監察院出手了！派員查柯文哲政治獻金申報爭議 可能罰鍰金額曝光

旅遊注意！日警視廳提醒「到達景點先拍照」 一票人認同：緊急時難回想

3生肖女性天生旺子女！屬馬傳承奮鬥精神 一類人福氣連帶旺夫

陸女搭機緊抱名牌包「堅持不放行李架」害班機延誤 網轟：LV有命值錢嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
中國一名女子不願把LV包放在行李架或地上，導致班機延誤1個多小時。示意圖／ingimage
中國一名女子不願把LV包放在行李架或地上，導致班機延誤1個多小時。示意圖／ingimage

搭乘飛機時遇到不願配合的旅客，機組人員也很頭痛。中國大陸重慶一架準備起飛的航班上，一名女子疑似不願將名牌包放在行李架或地上，和機組人員僵持不下。最後女子被航警帶走，但該航班也因此延誤1個多小時。

根據《星視頻》報導，本月10日重慶一架準備起飛的飛機上，一名女子疑似因不願將她的LV包包放在行李架或地上，堅持要放在身旁，機組人員多次勸導無效，只能通報航警。女子最後被帶下飛機時，機上乘客鼓掌歡呼，該航班因此延誤了1個多小時，也影響到後續其他行程。

影片中擷取部分網友留言，有些人覺得是航空公司的問題，「航空公司莫名其妙，雖然我都是放地上」、「如果導致後面的航班延誤，我覺得不是這個女乘客的問題，是這個機組沒有很好的解決問題的能力」。也有人不懂包包放座位上有什麼影響？對此其他人給出答案，「其實把東西都安置好也是為旅客安全著想，一個顛簸輕就是財物飛出去，重了可能會砸到人，最嚴重就是遇到迫降要緊急逃離的時候會絆到人」。

不過大部分網友還是對該女子表達譴責，「LV有命值錢嗎？」、「人家真正的有錢人，愛馬仕包也沒有非要抱在身上啊」、「為了個包包…實在捨不得直接放地上，就在包裡裝個塑膠袋吧，需要的時候拿出來把包裝起來」。

LV 名牌包

延伸閱讀

夫妻飛機上吵架變打架！妻遭痛毆 愛爾蘭航空「緊急狀態」迫降

大烏龍！航班重起飛竟「丟包」4旅客在貴賓室 員工：以為他們棄乘

乘客尿急「誤開逃生門」！害航班停飛全部人被趕下機 一聽賠償嚇哭了

赴中旅遊拍機場…小心被關7天

相關新聞

陸女搭機緊抱名牌包「堅持不放行李架」害班機延誤 網轟：LV有命值錢嗎

搭乘飛機時遇到不願配合的旅客，機組人員也很頭痛。重慶一架準備起飛的航班上，一名女子疑似不願將名牌包放在行李架或地上，和機組人員僵持不下。最後女子被航警帶走，但該航班也因此延誤1個多小時。

1400公里！男子北京call車去湖南一路有說有笑 借尿遁逃單11200元

大陸媒體《後浪視頻》近日報導，今年5月，劉先生接到一單由北京到湖南張家界的叫車訂單，車費約2200元（人民幣，下同。約新台幣8800元），高速費是600元（約新台幣2400元），合共2800元（約新台幣11200元）。誰知到達張家界之後，乘客竟取消了訂單，並借尿遁逃單，至今未付款。

電動車電池升降機內爆炸！陸男燒黑死亡 法院：死者有三成責任

香港及大陸網絡近日瘋傳1段影片，見到1名男子攜帶電動車電池乘搭升降機，詎料電池突然起火爆炸傳出巨響，男子避無可避嚴重燒傷，獲救時全身焦黑送院急救，當時仍有生命迹象，但26天後男子就因為急性心梗在家中離世。

「女友」融化了！他網購這東西開箱後崩潰 照片曝光震撼全網：要冷藏

為解決生理需要，不少男生或會購買情趣用品以助「撲火」。日前網上群組瘋傳照片，有港男聲稱於網購平台購買俗稱「飛機杯」的男士專用情趣用品，唯收到貨品後，打開紙盒卻驚見女性下體形狀的肉色塑膠產品，疑因天氣太炎熱關係，熱到融化並黏着紙盒，發貼者形容「離晒譜」。網友見到照片都深感震撼，表示同情原PO，但戲稱「試咗先，可能你鐘意呢」，不過亦有人指原PO涉嫌偷圖。

賺錢怪招？他一年遭「右轉車」撞逾40次 靠敲詐獲利上萬元

靠碰瓷（意思為敲詐）賺錢？中國大陸上海一名王姓男子自去年4月起，騎電動車出行時被右轉彎車輛碰撞四十餘次，為避免麻煩，大部分車主均選擇賠付...

大陸學生赴加拿大留學遭「精神控制」40天 幫騙子騙父母121萬

加拿大某高校中國大陸留學生林野（化名），近日在南京市江心洲某小區口述留學期間遭詐諞經過，指自己被詐騙集團精神控制40天，幫騙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。