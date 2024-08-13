陸女搭機緊抱名牌包「堅持不放行李架」害班機延誤 網轟：LV有命值錢嗎

搭乘飛機時遇到不願配合的旅客，機組人員也很頭痛。中國大陸重慶一架準備起飛的航班上，一名女子疑似不願將名牌包放在行李架或地上，和機組人員僵持不下。最後女子被航警帶走，但該航班也因此延誤1個多小時。

根據《星視頻》報導，本月10日重慶一架準備起飛的飛機上，一名女子疑似因不願將她的LV包包放在行李架或地上，堅持要放在身旁，機組人員多次勸導無效，只能通報航警。女子最後被帶下飛機時，機上乘客鼓掌歡呼，該航班因此延誤了1個多小時，也影響到後續其他行程。

影片中擷取部分網友留言，有些人覺得是航空公司的問題，「航空公司莫名其妙，雖然我都是放地上」、「如果導致後面的航班延誤，我覺得不是這個女乘客的問題，是這個機組沒有很好的解決問題的能力」。也有人不懂包包放座位上有什麼影響？對此其他人給出答案，「其實把東西都安置好也是為旅客安全著想，一個顛簸輕就是財物飛出去，重了可能會砸到人，最嚴重就是遇到迫降要緊急逃離的時候會絆到人」。

不過大部分網友還是對該女子表達譴責，「LV有命值錢嗎？」、「人家真正的有錢人，愛馬仕包也沒有非要抱在身上啊」、「為了個包包…實在捨不得直接放地上，就在包裡裝個塑膠袋吧，需要的時候拿出來把包裝起來」。