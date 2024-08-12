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1400公里！男子北京call車去湖南一路有說有笑 借尿遁逃單11200元

香港01／ 撰文：盛昀
男子拒付車費借尿遁。（影片截圖）
男子拒付車費借尿遁。（影片截圖）

大陸媒體《後浪視頻》近日報導，今年5月，劉先生接到一單由北京到湖南張家界的叫車訂單，車費約2200元（人民幣，下同。約新台幣8800元），高速費是600元（約新台幣2400元），合共2800元（約新台幣11200元）。誰知到達張家界之後，乘客竟取消了訂單，並借尿遁逃單，至今未付款。

據大陸媒體《後浪視頻》報導，司機劉先生表示，當時他和父親準備去湖南旅遊，就在哈囉平台上順路接了這名乘客，全程25小時，車費總共2800元（約新台幣11200元）。

因不了解平台操作流程，劉先生在出發時未點「確認上車」，給了乘客事後取消訂單的機會。「完了到了目的地之後，發現訂單取消了。」

隨後，該男子表示會通過微信將車費轉給劉先生。但「因為財務9點多才上班（當時7點）」，需要稍後才能給劉先生轉賬，劉先生因為「覺得一路上和他聊得挺好，他也挺不容易的」，就同意了。下車後，劉先生還請他吃了飯。

吃完飯後，該男子就藉口上廁所跑掉了，並關閉了劉先生的微信。劉先生稱：「最好笑的是，他搭滴滴跑的，滴滴車費也沒付，那個人也報警了。」

據大陸媒體《貝殼財經》報導，8月12日，哈囉順風車回應稱，已核實到相關訂單，並已限制乘客發單資格，在未歸還訂單費用前，該乘客將無法用車。哈囉順風車表示，無論如何，都將協助車主挽回損失，同時也再次提醒行程雙方不宜脫離平台交易。

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文章授權轉載自《香港01》

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