「女友」融化了！他網購這東西開箱後崩潰 照片曝光震撼全網：要冷藏

為解決生理需要，不少男生或會購買情趣用品以助「撲火」。日前網上群組瘋傳照片，有港男聲稱於網購平台購買俗稱「飛機杯」的男士專用情趣用品，唯收到貨品後，打開紙盒卻驚見女性下體形狀的肉色塑膠產品，疑因天氣太炎熱關係，熱到融化並黏着紙盒，發貼者形容「離晒譜」。網友見到照片都深感震撼，表示同情原PO，但戲稱「試咗先，可能你鐘意呢」，不過亦有人指原PO涉嫌偷圖。

翻查資料，圖片最早應於2023年4月份出現於外國網站，不過近日被台灣網友翻出瘋傳，引來不少爆笑留言，「女友下體融化了，慘啊！」、「下次出貨記得勾冷藏宅配」、「連假女友都買到劣質品，真是太悲劇了」。

有港男在facebook群組「淘寶唔開心share（中伏group）」上傳照片，直斥「離晒譜」，並詢問有否網友知道淘寶的退貨程序。如照片所示，紙盒內載有1個粉紅色、相信是女士下體形狀的飛機杯，不過打開紙盒後，飛機杯卻出現融化狀態，甚至黏着紙盒，猜測或因天氣炎熱關係，加上產品是以塑膠製成，故出現「熱到融」的狀態，其狀況甚為嘔心，實在令人掃興。

許多網友都對原PO的遭遇表示同情，但就笑指無礙使用，「如果緊火嘅X住先囉，過程唔緊要，最緊要達到目的」、「試咗先，可能你鐘意呢」、「《我的紙皮女友》」、「師兄玩開外星人杯？」；不過隨後有人就踢爆原PO涉嫌偷圖，「張圖假嘅，偷網上」，亦有網友貼出截圖，顯示圖片最早應於2023年4月被上傳到網上。

台灣亦有男生翻出照片，在8月7日（周三）於facebook群組「爆廢公社」發文，笑稱「地球暖化，單身狗的悲哀，看來今夜還是五姑娘了（DIY）」、「女友下體融化了，慘啊！」，貼文引來許多網友爆笑留言，「差點以為是異型」、「買兩塊肥豬肉應該也是這樣子吧！」、「還好不是使用中」、「下次出貨記得勾冷藏宅配」、「連假女友都買到劣質品，真是太悲劇了」。 有港男聲稱於網購平台購買俗稱「飛機杯」的男士專用情趣用品，唯收到貨品後，打開紙盒卻驚見女性下體形狀的肉色塑膠產品，疑因天氣太炎熱關係，熱到融化並黏着紙盒，該照片被轉發到臉書社團「爆廢公社」。 圖／擷自臉書社團「爆廢公社」

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文章授權轉載自《香港01》